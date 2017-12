Zranenie Ficovi v kampani neuškodí, skôr naopak

Futbal si premiér nezahrá mesiace, ale s ortézou bude môcť chodiť, pracovať a rozdávať ruže.

BRATISLAVA. Premiér a najvážnejší kandidát na prezidenta Robert Fico (Smer) by mal zhruba na týždeň poľaviť v aktívnej predvolebnej kampani.

Isté je, že po jeho nedeľnom zranení na predvolebnom futbale v Košiciach si niekoľko mesiacov nezahrá futbal a koncept predvolebných zápasov s jeho aktívnou účasťou pod názvom Kopnite si do Fica sa musí skončiť.

Obdarúvanie žien kvetmi k MDŽ, čo má byť vrchol jeho kampane v regiónoch v posledných dňoch pred prvým a druhým kolom, však odriekať nemusí.

Zranenie veľmi bolí

Ficovi zošili roztrhnutú Achillovu šľachu v lokálnej anestéze ešte v nedeľu po prevoze do Bratislavy v univerzitnej nemocnici. Zákrok trval asi pol hodiny, dĺžku liečby odhadujú na osem až desať týždňov.

„Pracovný program premiéra aj zostávajúca časť predvolebnej kampane sa prispôsobia ďalšiemu vývoju jeho zdravotného stavu,“ povedala jeho hovorkyňa Beatrice Szabóová.

Roztrhnutie Achillovej šľachy trápi väčšinou mužov po štyridsiatke, veľmi často sa prihodí práve pri futbale či basketbale a mnohým prípadom nepredchádzajú príznaky, hovorí športový traumatológ z kliniky Sportclinic Vladimír Lupták.

K zraneniu Fica sa vyjadriť nevedel, keďže nepozná detaily úrazu. Hlavne v prvej fáze prichádza extrémna bolesť.

„Pacienti to opisujú, ako keby ich niekto žeravým drôtom alebo palicou prudko udrel do Achillovej šľachy,“ hovorí primár a lekár hokejovej reprezentácie. Bolesť chvíľu po odtrhnutí achilovky čiastočne odznie.

Špeciálna ortéza

Po operácii sa pacientovi znehybní noha špeciálnou ortézou na štyri až šesť týždňov.

„Pacientovi umožňuje normálnu chôdzu a aj určité zaťažovanie, takže môže do určitej miery absolvovať aj pracovné záležitosti,“ hovorí Lupták.

O obmedzenom pohybe, ktorý zabezpečí ortéza, informoval aj premiérov tlačový úrad.

Pacient musí byť opatrný sedem až desať dní, kým sa zahojí operačná rana. Po zhruba šiestich týždňoch a odstránení ortézy je potrebná intenzívna rehabilitácia.

Športovci sa dokážu do plnej záťaže vrátiť asi po pol roku. „Prognóza po zašití a zahojení Achillovej šľachy je veľmi dobrá.“

Zranenie kampani neškodí

Fico sa zranil dvadsať dní pred prvým kolom a necelý týždeň pred oficiálnou časťou kampane, do ktorej by sa s ortézou mal takmer plnohodnotne zapojiť. Nebude mu brániť cestovať ani v účasti na predvolebných debatách.

„Určite mu to neuškodí, skôr pomôže. Je to ľudské, vyvoláva to istú ľútosť a spolupatričnosť, čo je veľmi silná emócia,“ hovorí o Ficovom zranení pred voľbami a kampani s ortézou sociologička Oľga Gyárfášová.

Príkladom politika, ktorý po zranení dokázal vyhrať voľby, bol v 90. rokoch maďarský premiér Gyula Horn.

Po autonehode mal niekoľko mesiacov fixovanú hlavu a krčnú chrbticu v špeciálnom ráme. Médiá sa zhodovali, že zranenie socialistom určite skôr pomohlo mobilizovať voličov, než by im uškodilo.

Tri a pol mesiaca pred parlamentnými voľbami v roku 2006 si zlomil nohu vtedajší premiér Mikuláš Dzurinda z SDKÚ.

Niekoľko týždňov chodil s paličkou a so sadrou cestoval aj na stretnutie s Georgeom Bushom.