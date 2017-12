Hrušovský pochybuje o Kiskovi: Nepoznáme jeho názory

Kandidát Ľudovej platformy vníma svoje nízke preferencie ako výsledok nekorektného tlaku niektorých kandidátov.

25. feb 2014 o 10:44 TASR

BRATISLAVA. Slovensko si nezaslúži ďalšieho mlčiaceho prezidenta, ale potrebuje hlavu štátu, ktorá má svoj názor, vyhlásil kandidát na prezidenta Pavol Hrušovský (KDH, Most, SDKÚ)

Nepáči sa mu, že dvaja z popredných kandidátov Robert Fico (Smer) a Andrej Kiska súťažiť nechcú a preferujú marketingové kampane, kde nie je potrebné nič vysvetľovať.

"Doterajšia prezidentská kampaň bohužiaľ nie je o súťaži medzi hodnotami a názorovými rozdielmi na to, ako má fungovať naša spoločnosť. Konfrontácia je pritom v súťaži veľmi potrebná," tvrdí.

Myslí si, že prezident by nemal mlčať

Podľa Hrušovského je Milan Kňažko liberálne orientovaný a aj keď s mnohými jeho názormi Hrušovský ako konzervatívec nesúhlasí, rešpektuje ho.

"Robert Fico sa v posledných rokoch označuje za sociálneho demokrata, aj keď ani jedno z týchto dvoch slov mu veľmi nesedí. Sociálna situácia ani úroveň demokracie sa na Slovensku nezlepšujú, práve naopak. Predtým bol komunistom, potom ľavičiarom, neskôr zakladal Smer pod konceptom tretej cesty, teraz je sociálnym demokratom," pripomenul Hrušovský.

Andrej Kiska v ňom zase vzbudzuje veľké pochybnosti.

"Nikto nevie, kto je tento človek, aké hodnoty a názory reprezentuje. Z jeho vyjadrení cítiť otázniky, ktoré skôr pribúdajú, ako ubúdajú. Nikto nevie, či má pravicové alebo ľavicové názory, obávam sa, že to nevie ani on sám. Prezident by nemal mlčať, on mlčí už teraz ako kandidát," upozornil Hrušovský.

Kiska reagoval slovami, že každý deň diskutuje so stovkami ľudí.

"Dnes idem do Ružomberka, zajtra do Liptovského Mikuláša, každý deň diskutujem so stovkami ľudí o mojich prioritách v zdravotníctve, školstve, sociálnom systéme a samozrejme v justícii. Považujem to za dôležitejšie ako reagovať na osobné útoky niektorých kandidátov."

O vyvodzovaní zodpovednosti neuvažuje

Na margo svojich nízkych preferencií, ktoré dosahuje v prieskumoch verejnej mienky, Hrušovský povedal, že o vyvodzovaní politickej zodpovednosti zatiaľ neuvažuje.

Pokles vníma ako výsledok nekorektného tlaku niektorých kandidátov.

"Preferenciami sa ale teraz zaoberať nebudem, nie je to téma dňa," dodal.