KDH sa ponúka Smeru pri zmene Ústavy

KDH a Smer môžu spoločne presadiť ochranu manželstva i zmeny v justícii. Pri nich má však opozičná strana výhrady.

26. feb 2014





BRATISLAVA. KDH je pripravené rokovať so Smerom o ústavných zmenách v justícii a ústavnej ochrane manželstva muža a ženy.

Vyhlásil to v stredu predseda hnutia Ján Figeľ.

Ústavné zmeny v justícii pripravuje Smer a ochranu manželstva chce v Ústave zadefinovať KDH.

Opozícia má však problém s avizovanými previerkami sudcov, o ktorých šéf Smeru Robert Fico povedal, že jeho strana na nich trvá.

KDH má pripomienky

"KDH odmieta obchod, ale je schopné dohôd pre dobro Slovenska v dobrej veci. Sme presvedčení, že obe záležitosti sú pre dobro Slovenska, aj podpora manželstva a rodiny, aj viac transparentnosti, dôveryhodnosti a účinnosti v oblasti spravodlivosti," povedal Figeľ.

"Neobchodujeme, nekupujeme a nekšeftujeme, to by som chcel zdôrazniť, lebo zrejme takéto podozrenia na hlavu KDH, ale aj ich politikov, padať môžu," doplnil predseda poslaneckého klub KDH a prezidentský kandidát Pavol Hrušovský.

O dohode so Smerom podľa Figeľa rokovalo predsedníctvo hnutia, avšak vznieslo niekoľko zásadných pripomienok.

Z nich vyplýva, že KDH trvá na oddelení funkcií predsedu Najvyššieho súdu a Súdnej rady a je proti tomu, aby šéf Najvyššieho súdu bol ex-offo aj členom Súdnej rady.

Predsedu Súdnej rady by podľa KDH mali voliť jej členovia a nemal by do toho zasahovať Ústavný súd, či prezident.

KDH tiež požaduje zrušenie trestno-právnej imunity sudcov a nesúhlasí so zavedením previerok pre sudcov.

"Tak ako to navrhuje riešiť Smer, to znie dobre a zaujímavo, ale je to neprijateľné, pretože nemôžeme prijať systém, ktorý by mohol byť zneužitý proti nepohodlným," povedal o previerkach Figeľ.

Fico trvá na previerkach

Smer je pripravený ustúpiť pri niektorých navrhovaných zmenách, ale na bezpečnostných previerkach pre všetkých súčasných sudcov trvá.

"Bezpečnostné previerky nemajú byť akýmsi svojvoľným zásahom exekutívy do výkonu súdnej moci. Mali by viesť k prevereniu, akým spôsobom sa sudcovia stretávajú s rôznymi typmi ľudí, aké majú príjmy. Myslím si, že toto je jediná cesta, ako očistiť slovenskú justíciu od ľudí, ktorí tam nemajú čo robiť," povedal v stredu premiér.

Pripomenul aj vetu z programového vyhlásenia vlády Ivety Radičovej, ktorej súčasťou bolo aj KDH: "Vláda SR navrhne zavedenie povinných bezpečnostných previerok pre sudcov, ako aj pre kandidátov na sudcov."

Fico potvrdil, že v ostatných otázkach týkajúcich sa zmien v justícii a v definícii manželstva v Ústave panuje zhoda a o zrušení trestnoprávnej imunity sudcov je Smer pripravený rokovať.

"Ak pre KDH a opozíciu je principiálna vec zrušenie trestnoprávnej imunity, sme pripravení o tom sa rozprávať, a preto očakávame od nich, že budú pripravení sa rozprávať o bezpečnostných previerkach, najmä ak to mali vo vlastnom programovom vyhlásení vlády," povedal.