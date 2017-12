Exministerka Petríková považuje sudkyňu v spore s Babjakom za zaujatú

Sudca Juraj Babiak požaduje od exministerky spravodlivosti ospravedlnenie za jej slová o možnej skorumpovanosti.

26. feb 2014 o 14:31 Daniel Vražda





BANSKÁ BYSTRICA. Bývalá ministerka spravodlivosti Viera Petríková požiadala v stredu krátko pred vyhlásením rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici o vylúčenie predsedníčky senátu z rozhodovania pre zaujatosť.

O námietke rozhodne Najvyšší súd.

Odvolací Krajský súd v Banskej Bystrici mal potvrdiť, alebo zrušiť rozsudok okresného súdu, podľa ktorého vyjadrenia sudkyne Najvyššieho súdu a exministerky Petríkovej na adresu sudcu Babjaka prekročili hranice práva na slobodu prejavu a oprávnenej kritiky.

Podľa rozhodnutia súdu Petríková neoprávnene zasiahla do práv banskobystrického sudcu, keď ho zaradila nepriamo medzi skorumpovaných sudcov.

„ ...Ja sa verejne pýtam, koľko zoberie sudca za megapodvod, aby ho nevytýčil a nepojednával? Nikoho neupodozrievam, ale toto nie je v poriadku. Toto sú u mňa sudcovia, ktorí nahrávajú zločinom. Takýchto sudcov sa idete vážené poslankyne a vážení poslanci zastávať?,“ povedala počas jej odvolávania v parlamente.

Petríková vtedy hovorila o prieťahoch v približne desaťročnom prípade daňového podvodu za 150 miliónov korún, ktorý Babjak zdedil po svojom predchodcovi. Sudca už v tom čase upozorňoval vopred na objektívnu preťaženosť.

Nepovedala, kde a kedy sa stretli

Petríková tvrdí, že vzťah predsedníčky senátu s žalobcom a sudcom krajského súdu Jurajom Babjakom sa nedá označiť podľa informácií, ktoré získala v uplynulom týždni, za rýdzo kolegiálny.

Hovorí, že sa spolu stretli mimo súdu a komunikovali o prípade. Zákon o sudcoch takéto konanie zakazuje.

„Sudca Babjak ako kolega zákonnej sudkyne s ňou nadviazal vzájomný verbálny kontakt. Obaja spolu intenzívne komunikovali, ba sa stretli aj mimo pracoviska krajského súdu. Môj zdroj mi potvrdil, že primárnym dôvodom bolo rozhodovanie v predmetnej občiansko - právnej kauze,“ konštatovala Petríková.

Predsedníčka senátu ju požiadala, aby konkretizovala, kde a kedy sa mala stretnúť so sudcom Babjakom, aby sa mohla k námietke vyjadriť. Petríková povedala, že momentálne to neurobí, ale konkretizuje to dodatočne v písomnom podaní.

Petríková neuviedla ani pre SME, kde a kedy sa sudcovia stretli a hovorili o neskončenej kauze.

„Keď som to nepovedala súdu, určite to nepoviem médiám,“ reagovala a dodala, že určite vie, kedy a kde sa sudcovia stretli.

Sudca Babjak stretnutie poprel. Vyhlásil, že je to Petríkovej výmysel, a preto nevie ani argumentovať. „Popieram to,“ dodal.

video //www.sme.sk/vp/29312/

Chce ospravedlnenie, nie peniaze

Babjak na súde nežiada od Petríkovej peniaze, ale ospravedlnenie.

„Tu nejde o peniaze, ale o česť. Sú dve alternatívy, prečo ministerka povedala aj ako sudkyňa to, čo povedala. Lepšia alternatíva je, že tárala. Horšia by bola, že vedome klamala,“ povedal.

Petríková tvrdí, že využila demokratické právo na slobodu prejavu a oprávnenú kritiku pomerov v justícii. Niektoré tvrdenia považuje za pravdivé a zvyšok za prípustné hodnotiace úsudky.

Časť prejavu, v ktorom sa pýtala, “koľko zoberie sudca za megapodvod, aby ho nevytýčil a nepojednával“, označila za rečnícku otázku.

Najvyšší súd dostal koncom roku 2009 aj v súvislosti so spomínaným prípadom daňového podvodu návrh na Babjakovo disciplinárne stíhanie a požiadavku, aby ho preradili na nižší súd. Najvyšší súd zastavil o dva roky disciplinárne konanie. Jedným z dôvodov bola Babjakova objektívna preťaženosť.

Banskobystrický sudca počas predchádzajúcej Ficovej vlády otvorene kritizoval pomery v justícii, nespravodlivé disciplinárne stíhania sudcov, ktorého sa sám stal obeťou.

Patrí medzi zakladajúcich členov iniciatívy Za otvorenú justíciu. Jeho podpis je aj pod výzvou Päť viet a na proteste Červená pre Harabina.