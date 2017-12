V SDKÚ a Moste čoraz hlasnejšie hovoria, že by Hrušovský mal odstúpiť

Pavol Hrušovský padol z osemnástich na sedem percent. V KDH tvrdia, že rozhodujúci súboj ešte len príde.

26. feb 2014 o 19:42 Miroslav Kern, Dušan Mikušovič, Miroslav Kern

BRATISLAVA. Niektorí politici Ľudovej platformy sa snažia presvedčiť prezidentského kandidáta Pavla Hrušovského z KDH, aby v najbližších dňoch odstúpil z volieb.

Podľa ich názoru je najvyšší čas, aby podporil niektorého zo súperov, ktorí v prieskumoch verejnej mienky získavajú viac percent.

Denníku SME takéto debaty potvrdili niekoľkí ľudia z SDKÚ a Mostu­-Híd, podobné informácie priniesol tento týždeň aj Nový Čas.

Hrušovský prepadol vo všetkých februárových prieskumoch. Získal v nich len okolo sedem percent, agentúra Median mu dokonca namerala iba 3,4 percenta.

V SDKÚ chcú Kňažka

Do prvého kola volieb zostáva niečo vyše dvoch týždňov. V SDKÚ sa hovorí, že ak by Hrušovský odstúpil teraz, mohla by jeho podpora pomôcť inému kandidátovi.

Väčšina vedenia a členov strany by v druhom kole rada videla niekoho skúsenejšieho a čitateľnejšieho, ako je Andrej Kiska. Vraví sa najmä o Milanovi Kňažkovi.

V strane sú presvedčení, že Hrušovského by od tejto podpory nemali odradiť ani Kňažkove liberálne názory.

„Podstatné predsa je, aby uspel demokratický politik,“ vraví člen vedenia SDKÚ.

Pochybnosti o Hrušovskom potvrdzuje aj poslanec Ľudovít Kaník. „To, že sme ho na prezídiu celkom tesným hlasovaním podporili, neznamená, že za ním stojí celá strana a naši členovia.“

Podobné hlasy ako z SDKÚ zaznievajú aj z Mosta.

„Dohodli sme sa, že dva týždne pred voľbami si strany sadnú a posúdia situáciu. Rozhodnutie je však výhradne na strane pána Hrušovského,“ hovorí podpredseda strany Zsolt Simon.

Vraví, že preferencie sleduje, ale berie ich s rezervou, keďže veľakrát prestrelili.

Hrušovský chce ísť ďalej

Za Hrušovským zatiaľ stojí jeho materské Kresťanskodemokratické hnutie.