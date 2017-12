Kiska má najväčšiu šancu získať hlasy konkurentov

Z trojice Kiska, Kňažko, Procházka, má Kiska najväčší potenciál zbierať hlasy od ostatných dvoch, tvrdí Focus.

26. feb 2014 o 19:49 Miroslav Kern

BRATISLAVA. Andrej Kiska by mohol v prvom kole volieb dostať aj viac hlasov, než naznačujú prieskumy. Agentúry Focus a Polis mu namerali viac ako 20 percent, Median SK cez tridsať.

„Pri Kiskovi je dosť výrazný potenciál takzvaného druhého hlasu,“ hovorí šéf Focusu Martin Slosiarik.

Druhý hlas sociológovia zisťujú v prieskumoch tak, že okrem otázky, koho by respondenti volili, pridávajú ďalšiu, ktorou sa pýtajú, komu by dali druhý hlas, ak by ho mohli odovzdať.

Focus sa v prieskumoch pýtal aj na túto otázku.

„Z trojice Kiska, Milan Kňažko, Radoslav Procházka, má Kiska zďaleka najväčší potenciál zbierať hlasy od ostatných dvoch,“ vraví Slosiarik.

Preskočia k nemu?

Sociológ si myslí, že aj vďaka tomu, že sa Kiska v prieskumoch ukazuje dlhší čas ako jasná dvojka, mohol by zároveň nastať takzvaný efekt veľkého vozňa.

„Niektorí voliči by si mohli na poslednú chvíľu povedať, že radšej pôjdu na istotu a dajú hlas niekomu, kto v prieskumoch výrazne vedie.“