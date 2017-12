Na Ukrajinu cestujeme len za lacnotou, nie za turistikou

Móda vycestovať za poznaním na východ k nám ešte z Česka nedorazila. Aj nakupovať chodíme už menej.

26. feb 2014 o 20:26 Michal Piško

Cestovné kancelárie na Ukrajinu ročne odvezú len desiatky ľudí.

BRATISLAVA. „Hoši, a odkuď jste,“ prihovárala sa v lete trojici slovenských cyklistov početnejšia česká výprava neďaleko ukrajinskej horskej dediny Koločava.

Hoci Slováci to majú na Podkarpatskú Rus len cez hranicu, na rozdiel od Čechov ich takmer nevidno.

„Čechov chodí oveľa viac, majú vrelý vzťah najmä k Nikolovi Šuhajovi loupežníkovi,“ hovorí Božena Bezniuková z bardejovskej cestovnej kancelárie BB Tour, ktorá sa na Ukrajinu špecializuje.

V Koločave, zbojníkovom rodisku, je vychýrená česká krčma, len kúsok od hrobov žandárov. Tých Šuhaj zamordoval, keď sa ho snažili lapiť a v najvýchodnejšej časti prvej republiky nastoliť poriadok.

Dvadsaťročnú históriu, počas ktorej bola Podkarpatská Rus súčasťou Československa, pripomína aj busta spisovateľa Ivana Olbrachta, ktorého román zbojnícku legendu preslávil.

Už ani nákupy neťahajú

Slovákov však spoločná história neláka. „Od nás chodia ľudia najmä na nákupné zájazdy, občas vidím v Užhorode alebo Mukačeve aj autobusy až zo Žiliny či z Martina,“ vraví Bezniuková.

Za nákupmi cestujú najmä ľudia z pohraničia.

„Chodilo sa nakupovať oblečenie, kozmetika či veci do auta, ale už to podraželo aj tam,“ hovorí Ľuboš Kavka z agentúry Eurotour Stropkov, ktorá do pohraničného Užhorodu vypravuje päť liniek týždenne.