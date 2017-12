Prieskum Median: Smer sa drží nad 40 percentami

Oproti prieskumu z novembra a decembra klesli preferencie najviac SDKÚ, o dve a pol percenta na necelých osem.

27. feb 2014 TASR





BRATISLAVA. Ak by sa voľby do Národnej rady konali v januári, so ziskom 43,6 percenta by v nich zvíťazila strana Smer.

Na druhom mieste by skončilo KDH (9,2 percenta) a na treťom OĽaNO (8,6 percenta).

Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry Median SK, ktorý sa uskutočnil od 6. januára do 2. februára 2014 na vzorke 1124 respondentov vo veku od 18 do 79 rokov.

Do parlamentu by sa ešte dostali SDKÚ (7,9 percenta), Most-Híd (7 percent), SaS (5,6 percenta) a SNS (5,2 percenta).

Za bránami zákonodarného zboru v prieskume skončili SMK (4,7 percenta) aj ĽSNS (3,8 percenta). Podpora žiadnej ďalšej strany ani hnutia by nepresiahla tri percentá.

Oproti prieskumu agentúry Median SK v novembri a decembri 2013 zaznamenali nárast preferencií Smer (o 0,8 percentuálneho bodu), OĽaNO (o 2,6), Most-Híd (o 0,7 ), SaS (o 0,7), SNS (o 0,1) aj SMK (o 0,4).

Naopak, preferencie klesli KDH (o 1,4), SDKÚ (o 2,5) a ĽSNS (o 0,9 percentuálneho bodu).

Na otázku "Keby zajtra boli voľby do Národnej rady SR, zúčastnili by ste sa ich?" odpovedalo "určite áno" 32,1 percenta a "skôr áno" 26,4 percenta opýtaných.

Odpoveď "skôr nie" zvolilo 9,3 percenta a "určite nie" 27,4 percenta oslovených. Nerozhodnutých bolo 4,8 percenta respondentov.