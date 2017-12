Obyčajní podporia zmenu Ústavy od Smeru, aby sa nedohadoval s KDH

Nápad Smeru chrániť manželstvo zaujal aj opozičné strany. Biskupi chcú, aby veriaci oslovili poslancov.

27. feb 2014 o 12:12 Matej Dugovič, Matej Dugovič a tasr

BRATISLAVA. Poslanci hnutia OĽaNO chcú podporiť Smer pri zmene ústavy.

O zmenách v súdnictve výmenou za definíciu manželstva hovoril Smer najskôr s KDH, pretože sám na zmenu ústavy nemá dosť hlasov.

Poslanec OĽaNO Jozef Viskupič tvrdí, že sa k Smeru pridali, lebo témy treba riešiť a nechce, aby išlo len o dohodu s KDH. To by podľa neho mohli strany zneužiť na prezidentskú kampaň.

OĽaNO hovorí, že so Smerom budú siedmi poslanci hlasovať už v prvom čítaní a potom budú mať podmienky. V prvom čítaní pritom návrh ešte nepotrebuje ústavnú väčšinu.

Viskupič hovorí, že pôjde o „platonickú podporu“.

Od Pašku na otázku, či budú rokovať s OĽaNo iba odpovedali, že sú za širokú dohodu.

Politika aj v kostole

Zákon o sudcoch NBÚ má preveriť sudcov napríklad z alkoholizmu či korupčného správania,

predseda Najvyššieho súdu nebude môcť predsedať Súdnej rade;

v Súdnej rade má byť aj minister spravodlivosti.

Na ústavnú ochranu manželstva muža a ženy chce tlačiť aj Konferencia biskupov Slovenska.

„Prosme za tvorcov zákonov, aby chránili dobro rodín,“ znie časť jednej z dvanástich prosieb, ktoré KBS zverejnila na svojom webe a majú odznieť v spoločnej modlitbe po nedeľnej omši.

O rodine a súdnictve majú rozhodovať poslanci v jednom hlasovaní.

Návrh zákona o sudcoch, pre ktorý chce Smer meniť aj ústavu, má medzi sudcami mnoho kritikov.

Proti je Združenie sudcov Slovenska, ktoré nesúhlasí s previerkami sudcov.

„Neprispejú k zlepšeniu vymožiteľnosti práva,“ hovorí člen združenia Miloš Greguš.

Previerky má robiť NBÚ, ktorý bude kontrolovať napríklad závislosť od alkoholu, ale aj kontakty s mafiánmi.

O sudcovi potom rozhodne Súdna rada. Ak s ňou sudca nebude súhlasiť, môže sa obrátiť na Ústavný súd.

Hrozí zneužitie

Zneužitia previerok proti kritikom sa obáva aj bývalá ministerka spravodlivosti a poslankyňa Lucia Žitňanská (nezaradená), ale aj KDH, ktoré s inými zmenami súhlasí.

„Nesú v sebe prvky policajného štátu. Výkonná moc nadobúda dominantné postavenie,“ hovorí Greguš.

„Už teraz by sudcovia mali prejsť zložitým výberovým konaním, kde by sa mala preverovať bezúhonnosť. Či sa to robí, je vec ľudí,“ vraví Katarína Javorčíková z iniciatívy Za otvorenú justíciu. Už súčasné zákony totiž kontrolu sudcov umožňujú.

SaS chce oddeliť

Strana SaS žiada, aby strany svoje ústavné návrhy predkladali do parlamentu oddelene a podporu pre ne hľadali samostatne.

Jej poslanci sú pripravení podporiť očistu justície a každý rozumný návrh na zmenu Ústavy alebo zákona, ktorý k nej vedie.

Odmietajú však definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy, ktorú presadzuje KDH.

"Spájanie ústavného ukotvenia manželstva ako zväzku muža a ženy so zásadnými zmenami v justícii, teda dvoch nesúrodých tém, je podľa nás nebezpečným kupčením medzi KDH a stranou Smer a prípravou na budúcu vládnu koalíciu," tvrdí predseda SaS Richard Sulík.