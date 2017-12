Most chce vziať sudcom a generálnemu prokurátorovi imunitu

Ak by návrh prešiel, na stíhanie sudcov a prokurátora by už nebol potrebný súhlas Ústavného súdu.

27. feb 2014 o 13:22 TASR

BRATISLAVA. Sudcov Ústavného súdu, sudcov a generálneho prokurátora by nemala chrániť trestnoprávna imunita.

Myslia si to poslanci Národnej rady za Most-Híd Gábor Gál a Andrej Hrnčiar, ktorí ju navrhujú zrušiť.

Dosiahnuť to chcú novelou zákona o organizácii Ústavného súdu a s tým súvisiacou novelou Trestného poriadku a Ústavy.

Hmotnoprávna stránka imunity má sudcom i šéfovi prokurátorov zostať.

Ak by bugárovci so svojimi návrhmi uspeli, na trestné stíhanie sudcov a generálneho prokurátora by tak už nebol potrebný súhlas Ústavného súdu.

Naďalej by ich však nebolo možné stíhať za rozhodovanie vo veciach súvisiacich s výkonom ich funkcie (rozhodovaciu činnosť a hlasovanie), a to ani po jej zániku.

O nezávislosť sa neboja

Opoziční poslanci odôvodňujú návrh na zrušenie trestnoprávnej imunity ústavným princípom rovnosti pred zákonom. "Podľa Ústavy sú ľudia slobodní a rovní v dôstojnosti i právach," píšu v návrhu predkladatelia.

Nezávislosť súdnictva by podľa nich nebola zrušením trestnoprávnej imunity ohrozená. Zaručuje ju podľa nich ochrana sudcov pred trestným stíhaním za ich rozhodovanie, teda už spomínaná hmotnoprávna stránka imunity.

"Na dosiahnutie nezávislého a nestranného výkonu súdnej moci nie je nevyhnutné, aby bola sudcom ponechaná aj ich procesnoprávna stránka imunity, t. j. podmienka, že môžu byť trestne stíhaní iba po súhlase ústavného súdu, ale postačí garancia hmotnoprávnej stránky imunity sudcov," tvrdia bugárovci.

Zodpovednosť sudcu za porušenie trestného zákona nemôže mať podľa nich vplyv na jeho individuálnu zodpovednosť sudcu.

Potrebujú 90 hlasov

Na vzatie sudcu ústavného súdu, sudcu a generálneho prokurátora do väzby má byť naďalej potrebný súhlas ústavného súdu.

"Ak bol sudca ústavného súdu, sudca alebo generálny prokurátor pristihnutý a zadržaný pri trestnom čine, bude musieť príslušný orgán oznámiť túto skutočnosť ústavnému súdu, ktorý rozhodne o tom, či následný súhlas na zadržanie dá alebo nedá. V prípade, ak ústavný súd súhlas na zadržanie nedá, musí byť sudca ústavného súdu, sudca alebo generálny prokurátor ihneď prepustený," doplnili navrhovatelia.

Na presadenie ústavných zmien potrebuje Most-Híd nielen podporu svojich opozičných kolegov, ale aj poslancov Smeru. Bez nich sa v pléne 90 poslaneckých hlasov nezozbiera.

Zmeny by mali podľa navrhovateľov nadobudnúť účinnosť 1. júla 2014.