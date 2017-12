Sudcu z Krtíša v Česku odsúdili za alkohol za volantom, u nás súdi

Súdna rada sa bude zaoberať návrhom na odvolanie sudcu Milana Vargu z funkcie. Prípad nie je jednoznačný.

27. feb 2014 o 20:30 Veronika Prušová

BRATISLAVA. Budú to takmer tri roky, odkedy veľkokrtíšskeho sudcu Milana Vargu v Česku právoplatne odsúdili. Ešte v apríli 2010 mu pri cestnej kontrole policajti namerali v dychu vyše promile alkoholu.

Sudca tvrdil, že išlo o zostatkový alkohol z predchádzajúceho dňa, keď bol na oslave svojej sestry.

Vypil vraj štyri veľké pivá a šesť becheroviek, čo však znalkyňa spochybnila. Ak by to tak bolo, tak na druhý deň by už nenafúkal.

Okresný súd vo Frýdku-Místku a potom aj ostravský krajský súd Vargu odsúdili na peňažný trest 28-tisíc českých korún (zhruba tisíc eur) a zákaz šoférovať na rok a pol.

Napriek tomu na Slovensku naďalej pojednáva a ako trestný sudca môže rozhodovať aj o vodičoch, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu.

U nás len priestupok

Zákon hovorí, že na základe právoplatného odsudzujúceho rozsudku za úmyselný trestný čin je sudca odvolaný z funkcie. Návrh podáva prezidentovi Súdna rada.

Jej predseda Štefan Harabin potvrdil, že rada sa bude sudcom zaoberať.

„Nemôžeme sa tváriť, že právoplatný rozsudok neexistuje. Ako rada rozhodne, je na jej členoch, ale nemôžeme pripustiť falošnú sudcovskú solidaritu.“

Označil za absurdné, aby právoplatne odsúdený sudca súdil.

Prípad však nie je taký jednoznačný. V Česku síce bol Varga odsúdený za úmyselný čin, no na Slovensku išlo v tom čase len o priestupok. Zmenilo sa to až v novembri 2011.