Župan Kotleba ignoroval pamiatku zavraždených v Kremničke

Kým išli poslanci v Kremničke k pamätníku, župan ich čakal v miestnej škole, kde zasadali.

28. feb 2014 o 14:15 Daniel Vražda

BANSKÁ BYSTRICA. Župan Marian Kotleba nechal odhlasovať poslancov pietny akt kladenia vencov na pamiatku stoviek zavraždených počas vojnového Slovenského štátu v Kremničke.

Keď všetci poslanci odchádzali k pamätníku obetiam, Kotleba, riaditeľ úradu BBSK a šéf Ľudovej strany Naše Slovensko Martin Beluský a Kotlebova ochranka zostali sedieť v sále v strednej školy priamo v Kremničke.

Pamätník popraveným od architekta Dušana Jurkoviča je vzdialený od Kotlebovho predsedníckeho stola menej ako kilometer. Pre vedenie župy a poslancov stál pred školou pripravený autobus.

Zomrelo 750 ľudí

Poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja zo Smeru zaradili do programu rokovania pietny akt, kladenie vencov a minútu ticha za obete vraždenia v Kremničke.

O život vtedy prišlo takmer 750 ľudí, väčšinou Židov. Aj preto je v areáli aj pamätník židovským vojnovým obetiam.

„Kremnička sa zapísala do dejín aj tým, že tu fašisti a prisluhovači Slovenského štátu zavraždili 747 ľudí. Kremnička je jeden z najväčších zločinov na Slovensku. Pán predseda, históriu nezmení, keď sa k nej nebudete vyjadrovať, alebo ju prekrúcať,“ vyhlásila predkladateľka návrhu Ľubica Laššáková zo Smeru.

Poslanci položili veniec a uctili si obete minútou ticha. Keď sa vrátili o pol hodinu, našli Kotlebu a Beluského za tým istým stolom.

Kotleba: Nie sme v škôlke

Kotleba ešte chvíľu počkal, kým sa usadia a dal pokojne hlasovať o zložení komisií.

„Návrhu som vyhovel a všetci, ktorí ho dali, to mohli realizovať. Nikomu sme v ničom nebránili... Myslím, že nie sme v škôlke, aby sme niekde chodili povinne, kvôli tomu, že to nejakí poslanci schvália. To nie je ani prvý Máj, tie doby sú už preč, povinne niekam chodiť za to, že si to nejaký kolektívny orgán schváli. To ako keby vás niekde chcelo poslať zastupiteľstvo a vy tam nechcete ísť. Nemám ani potrebu to zdôvodňovať,“ reagoval župan Kotleba.

Laššáková zdôvodnila návrh pietneho aktu tým, že udalosti v Kremničke sa diali práve vo februári a rokovali blízko pamätníku. „Je to neúcta k histórii,“ reagovala predsedníčka poslaneckého klubu Smeru na Kotlebovo ignorovanie pamiatky obetiam.

„Je to jeho súkromné rozhodnutie. Vieme, aké sú jeho postoje k histórii,“ dodal poslanec Smeru Miroslav Kusein.

Popravovali civilov

Nemci popravovali civilov v bývalých protitankových zákopoch. Privážali ich z banskobystrickej väznice.

Prvú popravu vykonali na začiatku novembra 1944 a poslednú v marci nasledujúceho roku.

Po oslobodení exhumovali zo šiestich hromadných hrobov 747 tiel, z toho takmer 270 žien a detí.