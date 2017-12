Smer a KDH sa dohodli na Ústave, manželstvo bude len muž a žena

Za ochranu rodiny podporí opozičná strana zmeny v justícii, z ktorých vypadli previerky sudcov.

Návrh na zmenu ústavy spolu s Pavlom Paškom predstavil kandidát na prezidenta Pavol Hrušovský. Zvyšné dve strany Ľudovej platformy dohoda nahnevala.

BRATISLAVA. Kresťanskí demokrati sa dva týždne pred prezidentskými voľbami spojili so Smerom.

Spolu presadia zmeny ústavy v oblasti justície. Smer na oplátku podporí ústavnú ochranu manželstva ženy a muža, čo je dlhodobá agenda KDH.

Ústava sa rozšíri o dve vety: "Manželstvo je jedinečným zväzkom jedného muža a jednej ženy. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru".

Ústava v súčasnosti o manželstve hovorí: "Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých."



S návrhom na dohodu prišiel v nedeľu premiér a kandidát na prezidenta Robert Fico (Smer). KDH po vyjednávaniach na diaľku v piatok súhlasilo.

Dohodu predstavil spolu s predsedom parlamentu Pavlom Paškom (Smer) predseda poslaneckého klubu KDH a kandidát Ľudovej platformy (SDKÚ, Most-­Híd, KDH) Pavol Hrušovský.

Kšeft? Určite nie

„Vylučujem akýkoľvek kšeft,“ vravel Hrušovský na spoločnej tlačovke s Paškom.

„Žiadne kšefty, my sme ten návrh predložili samostatne,“ opakoval k ústavnej ochrane manželstva výhradne partnerov opačného pohlavia.

Tvrdil, že toto môže znamenať „historický okamih“ a že dohodu v oblasti zmien v justícii berie ako predbežnú.

Z návrhu podľa Hrušovského vypadli povinné bezpečnostné previerky všetkých sudcov. Ak by tam previerky boli, návrh by vraj nepodpísal.

Paška síce pripustil, že previerky nateraz z návrhu vypadli, opakoval však, že bez nich Smer novelu nepodporí.

Previerok sa nevzdal ani Fico. „Bez dohody o ústavnom zakotvení previerok spôsobilosti sudcov návrh nezíska ústavnú väčšinu,“ odpísal jeho tlačový odbor.

V návrhu je teraz oddelenie funkcie šéfa Najvyššieho súdu a šéfa Súdnej rady, obe zastáva Štefan Harabin.

Predsedu Súdnej rady by mali podľa návrhu voliť jej členovia a nie vyberať prezident, ako chcel pôvodne Smer. V návrhu je aj zrušenie trestnoprávnej imunity sudcov.

Tesne pred voľbami

Keďže Smer a KDH odovzdali návrhy do parlamentu v piatok, stihli posledný termín, ktorý im umožní rokovať o nich na marcovej schôdzi.

Tá sa začne jedenásť dní pred druhým kolom prezidentských volieb a pokračovať má ešte deň pred nimi.

Paška hovoril o podanej ruke, hľadaní konsenzu a ústretovosti. „Je to výsledok širokého politického dialógu, na ktorom sa podieľali lídri politických strán.“

Pravica je zaskočená

Postup KDH rozhádal Ľudovú platformu. SDKÚ ani Most-­Híd totiž s Ficom do spoločných návrhov, a navyše takto pred voľbami ísť nechcú.

„Normálne je, keď stredopravé strany navrhujú zmenu ústavy spolu. SDKÚ ostro nesúhlasí so spoločným postupom a prezentáciou zmien ústavy, ktorú predviedlo KDH so Smerom,“ povedal šéf SDKÚ Pavol Frešo. Takto sa zmeny ústavy stali podľa neho kampaňou socialistov.

Most oznámil, že čiastkové zmeny súdnictvu nepomôžu, takže návrh nepodporia. Jeho predseda Béla Bugár sa v piatok s Paškom stretol. Odmietol napríklad, aby bol členom súdnej rady člen vlády. Smer navrhuje ministra spravodlivosti.

„Prijal som to s nechuťou, je to druh politického obchodu, ktorý by som nikdy neodporúčal uzatvárať so Smerom. Je to úplne proti môjmu presvedčeniu a neverím rečiam, že ide o nevyhnutné ústavné zmeny. Zo strany Smeru ide o úplne cynickú politickú kampaň,“ hovorí poslanec Mosta­-Hídu František Šebej.

„Strategické spojenectvo a prípravu na budúcu vládnu koalíciu dnes strany Smer a KDH utužili aj dohodou o ústavných zmenách,“ povedal predseda SaS Richard Sulík.

Priama účasť Hrušovského na tlačovke môže podľa Sulíka „nasvedčovať aj tomu, že v druhom kole prezidentských volieb KDH podporí Roberta Fica“.