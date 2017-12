Analytik Baránek: Ľudová platforma prestala reálne fungovať už skôr

Vládny Smer a opozičné KDH sa dohodli na zmenách Ústavy v oblasti justície a ochrany manželstva.

1. mar 2014 o 12:27 TASR

BRATISLAVA. Ľudová platforma prestala reálne fungovať už skôr, teda ešte pred piatkovou dohodou opozičného KDH s vládnym Smerom na zmenách Ústavy.

Pre TASR to povedal politický analytik Ján Baránek.

"SDKÚ už skôr povedala, že zvažuje podporu spoločného prezidentského kandidáta platformy Pavla Hrušovského, časť strany ho nepodporuje. Most-Híd sa zase viac venoval maďarským voličom ako Hrušovskému," povedal Baránek.

Podľa jeho slov teda dohoda KDH a Smeru skôr pomery vyjasní.

"Napriek tomu, že bola snaha o založenie Ľudovej platformy, treba si uvedomiť, že tieto strany sú konkurentmi, čo sa ukázalo aj v piatok. Na hodnotových veciach by skôr či neskôr došlo k nezhode," myslí si.

"Návrh je výsledkom širokého politického dialógu, na ktorom sa podieľali najmä Robert Fico (Smer) a Ján Figeľ (KDH). Návrh predkladáme spoločne. Prejde do druhého čítania a bol by som rád, keby sme potom do tohto odborného dialógu vtiahli aj širšie politické spektrum, najmä štandardné strany," povedal predseda Národnej rady Pavol Paška (Smer).