Bezpečnostnú radu zatiaľ Fico pre Rusov na Ukrajine nezvoláva

Dodávky plynu a ropy sú podľa premiéra v poriadku, na príchod možných imigrantov sme vraj pripravení.

2. mar 2014 o 17:10 sita, tasr





POPRAD. Slovensko podľa premiéra Roberta Fica odmieta použitie zbraní pre riešení situácie na ukrajinskom Kryme.

"Sme za diplomatické riešenie. Ponúkame našu účasť v misii na Kryme, čo by mohlo veľmi pomôcť. V tomto okamihu nevidím potrebu pokračovať ďalej,“ povedal na tlačovej besede v Poprade.

V prípade potreby je podľa premiéra možné zvolať Bezpečnostnú radu štátu kedykoľvek. „Sme schopní zvolať radu do hodiny,“ dodal premiér.

Pre porovnanie, Česká republika zvolala bezpečnostnú radu na nedeľu večer.

Podľa Fica sú slovenské záujmy v ukrajinsko-ruskom konflikte momentálne chránené.

Fico: Plyn máme na päť mesiacov

„Dodávky plynu a ropy sú v poriadku. Zásoby minimálne na päť mesiacov. Prevezieme asi dvadsať Ukrajincov zranených z demonštrácií. Sme pripravení prijať niekoľko sto migrantov v našich zariadeniach, ktoré sú v blízkosti hraníc,“ dodal premiér.

Jediné, čo by mohlo Slovensko čiastočne ohroziť, je podľa neho zastavenie dodávok uhlia a železnej rudy na naše územie. Aj toto však vláda cez spravodajské služby monitoruje.

"V prvej vlne sme schopní prijať tisíc utečencov v rámci našich kapacít bez väčších problémov. V prípade, že by nastala oveľa väčšia vlna, tento počet vieme znásobiť na niekoľko desiatok tisíc, čo je už ale komplikované a mimoriadne nákladné. Do týchto pravidiel už vstupuje Európska únia so svojou pomocou a tieto náklady pomáha každému štátu znášať," doplnil minister vnútra Robert Kaliňák.

Invázie dnes nemajú miesto, tvrdí

Podľa Fica je Slovensko krajina, ktorá má vlastné skúsenosti z invázie spojeneckých vojsk v roku 1968. Tvrdí, že nelegálne pohyby armád nikomu neprospievajú.

„Je veľmi dôležité vrátiť sa za rokovací stôl. Akékoľvek invázie nemajú v modernom svete svoje miesto,“ povedal.

Podľa premiéra sa v niektorých európskych krajinách objavili radikálne názory, s ktorými by slovenská vláda nesúhlasila, ako je napríklad použitie vojsk NATO.

Fico verí, že pri prijímaní záverečných stanovísk prevládnu racionálne stanoviská.

Situáciou na ukrajinskom Kryme sa budú v pondelok 3. marca zaoberať traja najvyšší ústavní činitelia.

Predseda parlamentu Pavol Paška a premiér Robert Fico prídu do prezidentského paláca za Ivanom Gašparovičom v pondelok o 15:00.