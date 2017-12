Bývalý vojenský pridelenec na Ukrajine: Vojna by trvala len pár dní

Ukrajinská armáda by Rusom na fronte nedokázala dlho odolávať, hovorí VLADIMÍR SUCHODOLINSKÝ.

2. mar 2014 o 19:31 Matej Dugovič

Aká je ukrajinská armáda?

„Ukrajinská armáda je pozostatkom sovietskej armády. Je postavená na sovietskej výzbroji aj sovietskych výcvikových metódach.“

Ako sú na tom s modernizáciou výzbroje?

„Hoci sa v poslednom desaťročí v rámci mnohých programov zbližovali s NATO, pre ruskú armádu by neboli vyrovnaným súperom. Rusi v poslednom období intenzívne modernizujú a prezbrojujú. Ukrajinci najviac investovali do udržiavania jednotiek na západe koncom deväťdesiatych rokov. Neskôr, pri zbližovaní s NATO, investovali práve do jednotiek na Kryme. Súviselo to skôr so zabezpečovaním pobrežnej ochrany.“

[content type="avizo-clanok" img-db="schutz" id="7121231" title="Komentár Petra Schutza" url-type="sme-article"]Moskva koná bez najmenšej snahy o komunikáciu, čo je veľmi zlý príznak.[/content]

Akú majú na Ukrajine výzbroj?

„V porovnaní so Slovenskom či Maďarskom sú Ukrajinci lepšie vyzbrojení. Je to klasická sovietska výzbroj, modernizovali len určité druhy výzbroje. Najznámejšia bola modernizácia tankov T-80 na verziu T-84. V charkovskom závode kedysi vyrábali tanky pre celú sovietsku armádu. Tanky T­80, bojové vozidlá pechoty, obrnené transportéry, stíhačky MiG­-29 a Su­-27. V podstate klasická sovietska výzbroj z konca osemdesiatych rokov. Armáda sa vo výzbroji neodlišuje od ostatných armád na bývalom sovietskom území.“

Dokázala by ukrajinská armáda odolať Rusom?

„Pri otvorenom vojenskom konflikte, kde by existovala línia frontu, určite nie. Pri náladách ukrajinského obyvateľstva v strednej a západnej časti Ukrajiny by mohlo dôjsť k partizánskym bojom a odporu obyvateľstva. Rusi by mali potom problém udržiavať si zásobovacie trasy. Konflikt na frontovej línii by síce zanikol veľmi rýchlo, ale partizánsky odpor by mohol trvať dlho. Východná časť krajiny, kde sú stepi, však na to nie je vhodná, skôr by sa dal udržiavať v strednej a západnej časti Ukrajiny.“

Ako dlho by trval otvorený konflikt?

„Veľmi krátko, je to otázka dní. Oproti Ukrajine môžu mať Rusi výhodu, ak by sa na prípadný útok pripravovali už niekoľko mesiacov a mali plán. Časté sú konflikty, kde útočník potlačí miestnu armádu veľmi rýchlo, ale potom nastávajú dlhodobé problémy, ako napríklad v Iraku.“

V pohotovosti bola cez víkend ukrajinská protiponorková loď Ternopil v čiernomorskom prístave Sevastopoľ.

Foto – SITA/AP

Čo chce Rusko týmto konfliktom dosiahnuť?

„Myslím si, že z ruskej strany je to iba zastrašovanie silou, k samotným vojenským operáciám nedôjde. Ani ruská strana nemá o vojenský zásah záujem. Malo by to ďalekosiahle následky pre celé Rusko. Snažia sa len zachovať si vplyv na Kryme a nie ho pričleniť k Rusku. Ak budú nejaké konflikty, budú to skôr niečím vyprovokované zrážky, lokálne boje a prestrelky. Môže ísť aj o prieniky k dôležitým centrám a eliminovanie niektorých ukrajinských jednotiek, ktoré by aktívne odporovali. V prípade otvoreného boja by sa USA a NATO snažili čo najskôr ukončiť konflikt a zaviesť prímerie.“

Môžu sa Ukrajinci spoľahnúť aj na armádu z východnej časti krajiny?