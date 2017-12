Krajania sa pre voľby prezidenta musia vrátiť na Slovensko

Mnohí z tých, čo by radi volili prezidenta, si návrat nemôžu dovoliť. Navrhujú voľbu na veľvyslanectve.

2. mar 2014 o 20:22 Matej Dugovič

Mnohí z tých, čo by radi volili prezidenta, si návrat nemôžu dovoliť. Navrhujú voľbu na veľvyslanectve, ako to je pri iných voľbách.

BRATISLAVA. Chce voliť prezidenta aj spoza hraníc, no štát mu to nedovolí. Programátor a fotograf Miroslav Hudák preto musí prísť až z Nemecka. Minie na to stovky eur na benzín.

Slovenské volebné zákony sú nejednotné, napríklad pri parlamentných voľbách možno hlasovať aj z cudziny. Minister vnútra Robert Kaliňák sľuboval jednotné volebné pravidlá už pre voľby prezidenta, no nestihol to.

Hudák hovorí, že chce voliť, lebo je to jeho právo. „Mala by to byť povinnosť pre každého, kto by chcel kritizovať dianie na Slovensku.“ K volebnej urne príde aj s priateľkou, s ktorou žije v Drážďanoch.

Ľudí, ktorí chcú voliť, no sú v zahraničí, môžu byť tisíce. Len petíciu za elektronické voľby už v polovici februára podpísalo vyše päťtisíc ľudí.

Jedným z organizátorov petície je Milan Vetrák, bývalý šéf Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Hovorí, že ak voľby nebudú elektronické, privítali by aspoň voľby na ambasádach.

Ministerstvo vnútra čaká na celospoločenskú dohodu. Prekážkou však podľa ministerstva môžu byť vyššie náklady, ktoré odporujú novým volebným kódexom.

Vynechá aj školu

Voľby pritiahnu na Slovensko aj Petra Zorvana, ktorý študuje v Škótsku. Po voľbách sa v Škótsku začínajú prázdniny, na ktoré chcel ísť domov. P

re voľby však príde skôr. Na skoršej letenke preplatí 50 libier, celkovo ho cesta domov bude stáť asi 150 libier.

Príde, aj keby sa jeho kandidát nedostal do druhého kola. „Právo voliť je pre mňa povinnosť, každý hlas sa počíta. Okrem jediného kandidáta je pre mňa vhodný v podstate ktokoľvek.“

Študent vraví, že zahraničných Slovákov hnevá, že nemôžu voliť aj za hranicami. „Považujú to za krátenie svojich práv.“

Nie každý si návrat na voľby môže dovoliť, najmä zo zámoria sú cestovné náklady vysoké. Katarína Tomková, ktorá žije v USA, vraví, že iba letenka by ju stála asi 1200 dolárov.

Navyše je s dvomi deťmi na materskej, musela by ich preto zobrať tiež, alebo zohnať pestúnku. „Náklady pre našu rodinu by sa vyšplhali do astronomických súm.“

Fico sľúbil letenku

S podobným problémom oslovila premiéra Roberta Fica v diskusii prezidentských kandidátov na portáli Topky.sk aj užívateľka „Lucinka“.

Žoviálne ho pozdravila „Ahoj, Robo“ a Fica sa pýtala, ako ho môže voliť z Barcelony. V ďalšej vete už zisťovala, či jej kúpi letenku, aby ho mohla voliť.

Fico súhlasil a Lucinke odkázal, že ak nechá v redakcii Topiek na seba kontakt, letenku jej kúpi.

Topky tvrdia, že sa im po Ficovej výzve už nikto neozval a Lucinkine údaje nemajú. Lucinka sa podľa informácií SME neozvala ani Úradu vlády.

Prezidentská debata SME a Trendu v pondelok o 19,00 h v KC Dunaj



Debatu môžete sledovať online aj na SME.sk a eTrend.sk



Diskutujú Andrej Kiska, Milan Kňažko, Radoslav Procházka a Pavol Hrušovský



Moderujú Marián Leško a Lukáš Fila



Vstup voľný

Cesta je drahá

Účasť v druhom kole zvažuje aj Ladislav Takáč, ktorý pracuje ako profesionálny šofér v Liverpoole. Čaká na dobrú cenu letenky, pre prácu by sa však musel vrátiť ešte cez volebný víkend.

Študentka Anna Ťažká, ktorá je na Erazme v Anglicku, by mohla prísť voliť domov, iba ak by jej prispeli rodičia.

Cestovné náklady pri oboch kolách odhaduje na najmenej dvesto libier. Skôr príde na druhé kolo, podľa toho, kto postúpi.

„Som sklamaná, že nemôžem voliť na veľvyslanectve v Londýne, ktoré je odo mňa len tri hodiny cesty.“

Oliver Raab, ktorý v Brne študuje medzinárodné vzťahy a politológiu, vraví, že internetové hlasovanie by mu ušetrilo nielen peniaze, ale aj čas.

Z Česka príde na druhé kolo. „Som Slovák a beriem to ako svoju povinnosť.“