Petíciu za referendum o historických župách podpísalo 10-tisíc ľudí

Petičnú akciu spustil v januári podpredseda Mosta Zsolt Simon. Súčasný model sa podľa neho neosvedčil.

3. mar 2014 o 17:22 TASR





BRATISLAVA. Petíciu za vyhlásenie referenda o územnosprávnom členení Slovenskej republiky podpísalo za mesiac od spustenia petičnej akcie viac ako 10-tisíc ľudí.

Informoval o tom v pondelok predseda petičného výboru a podpredseda Mosta-Híd Zsolt Simon.

Miesto 79 okresov len 18 žúp

Ľudovým hlasovaním chce dosiahnuť zmenu ôsmich samosprávnych krajov na 18. Je presvedčený, že by to prinieslo efektívnejšiu verejnú správu.

"A to tým, že 79 okresov nahradíme 18 župami, že voľby do samospráv a žúp zlúčime a namiesto troch dní volieb budeme mať voľby v jeden deň. Takto dokážeme ročne ušetriť nemalé prostriedky," tvrdí Simon.

Petičnú akciu spustil 21. januára v Rimavskej Sobote.

Súčasný model s ôsmimi samosprávnymi krajmi sa podľa Simona neosvedčil a zámer premiéra Roberta Fica (Smer) vytvoriť 3 + 1 kraj je podľa neho krok nesprávnym smerom.

"My navrhujeme model 18 žúp tak, aby sa zefektívnilo riadenie jednotlivých regiónov," povedal v januári Simon.

Simon: Zmena by ušetrila peniaze

Pri súčasnom delení podľa neho sídla samosprávnych krajov bohatnú, ale zvyšok regiónu zaostáva. Simon sa nazdáva, že pri modeli 3 + 1 by to bolo ešte horšie.

Simon predpokladá, že rozdelenie Slovenska podľa jeho návrhu by prinieslo úsporu verejných prostriedkov.

"V prvom rade by sa spojili voľby vyššej samosprávy s voľbami starostov. Primátori a starostovia by sa automaticky stali poslancami župy, ich hlas by zodpovedal počtu ľudí, ktorých zastupujú a zostal by im len plat v obci. Zároveň navrhujeme, aby sa zrušili súčasné okresy a cez prenesené kompetencie by úlohy súčasných obvodných úradov vykonávala župa," priblížil iniciátor petičnej akcie Simon.

Za svoju iniciatívu si vyslúžil kritiku napríklad od prvého podpredsedu SNS Rafaela Rafaja.

Podľa neho chce Most-Híd deliť vyššie územné celky preto, aby politicky ovládol južné regióny a dosiahol územnú autonómiu.

Simonova akcia sa nepozdáva ani primátorovi Partizánskeho Jozefovi Božikovi. Snahu zvýšiť počet krajov vníma ako účelovú, nesprávnu a podľa neho by poškodila občana a verejné zdroje.