Rusi podľa Fica porušili právo, náš veľvyslanec v Moskve ostane

Slovensko si nemôže dovoliť sólo výstupy, povedal o našom postoji prezident Ivan Gašparovič.

3. mar 2014 o 17:53 TASR, Dušan Mikušovič

Agentúrne spravodajstvo sme nahradili autorským článkom denníka SME

BRATISLAVA. Vláda pre ruskú inváziu na Kryme neplánuje stiahnuť slovenského veľvyslanca Jozefa Migaša z Moskvy ani si nepredvolá ruského veľvyslanca u nás.

Na stiahnutie veľvyslanca vyzval poslanec SDKÚ Ivan Štefanec, zvažovala by to aj bývalá premiérka Iveta Radičová. Ruského veľvyslanca si predvolali napríklad v Česku.

„Som v politike dvadsaťdva rokov a nie som tu preto, aby som robil zbytočné gestá pre gestá,“ vyhlásil v pondelok premiér Robert Fico po stretnutí s prezidentom Ivanom Gašparovičom a predsedom parlamentu Pavlom Paškom.

Niekoľkokrát zopakoval, že pri zásahu na Kryme bolo porušené medzinárodné právo.

Ešte predtým poslal Úrad vlády stanovisko, že premiér už cez víkend jasne odsúdil vojenské aktivity Ruska na polostrove Krym.

„Je zrejmé, že dohodnúť sa musia veľké krajiny. Podobné návrhy sú v tejto chvíli príliš predčasné,“ hovoril Fico.

video //www.sme.sk/vp/29338/

Žiadne sólo výstupy

Súhlasí aj prezident. „Slovensko si nemôže dovoliť sólo výstupy, počkajme, ako dopadnú rokovania v Európe,“ povedal Gašparovič.

V pondelok večer k Ukrajine zasadla aj Bezpečnostná rada štátu. Slovensko posilnilo ochranu na východnej hranici, podľa premiéra však bezprostredné riziko nehrozí.

Tvrdšie sa ku kríze stavajú opoziční politici. Bývalý minister zahraničných vecí Eduard Kukan (SDKÚ) na Facebooku napísal, že treba jasne odsúdiť narušenie územnej zvrchovanosti Ukrajiny.

Podobné vyhlásenie vydala SaS, podľa ktorej by však nová ukrajinská vláda mala začať rokovať s Rusmi a zástupcami ruskej menšiny.

Blaha: Pochopme Rusov

Predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Ľuboš Blaha (Smer) cez víkend v Novom slove kritizoval západné krajiny.

„Západ podporoval majdan, bránil Janukovyčovi použiť silu na ochranu inštitúcií, zinscenoval štátny prevrat v Kyjeve a legitimizoval novú ukrajinskú vládu s účasťou fašistov zo strany Sloboda,“ napísal.

Pre SME vysvetľuje, že politici by mali chápať aj Rusov, ktorí podľa neho od novej vlády v Kyjeve dostali aj údery pod pás. Za tie označuje ignorovanie pôvodnej dohody medzi Janukovyčom a vtedajšou opozíciou či vynechanie predstaviteľov proruských regiónov z dočasnej vlády.

„Vojenská invázia do cudzej krajiny sa nedá obhájiť, no bolo by nezodpovedné burcovať proti veľmoci, ktorá má jadrové zbrane,“ tvrdí Blaha.

Jeho stranícka kolegyňa Darina Gabániová si dokonca myslí, že ruská prítomnosť na Kryme môže stabilizovať situáciu v krajine.

„Z medzinárodného práva Rusi obsadili územie suverénneho štátu a nemajú tam čo robiť,“ hovorí.

„Ale ak toto povedie k tomu, že táto situácia natoľko zmrazí oheň, to vzplanutie, že dôjde k mierovým rokovaniam, budeme len zo spätného pohľadu môcť povedať, či bola tá agresia zbytočná, alebo zlá,“ povedala poslankyňa.