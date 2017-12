Voľby 1999: Schustera posilnil strach z Mečiara, ktorý sa chcel vrátiť

Rudolf Schuster dokázal Vladimíra Mečiara poraziť. Voľby však koalíciu Mikuláša Dzurindu oslabili.

3. mar 2014 o 19:11 Mária Benedikovičová

BRATISLAVA. „S pánom Bohom, idem od vás, neublížil som, neublížil som, žiadnemu z vás,“ spieval v STV niekdajší premiér Vladimír Mečiar, keď na jeseň 1998 stratil moc, pretože jeho HZDS nedokázalo zostaviť vládu.

Porážku niesol ťažko, no rýchlo sa otriasol a o pár mesiacov si trúfal na prezidentské kreslo.

Prvá priama voľba hlavy štátu v máji 1999 bola súbojom kto z koho. Či koalícia Mikuláša Dzurindu presadí Rudolfa Schustera, alebo prezidentský palác obsadí predseda HZDS Mečiar.

„V druhom kole išlo o veľa. Po parlamentných voľbách 1998 bolo treba zavŕšiť porážku Mečiara, ktorý sa začal orientovať na Rusko, zneužíval tajnú políciu a kvôli nemu Slovensko stratilo dôveru v zahraničí,“ spomína dnes osemdesiatročný Schuster.

Mečiara napokon porazil o viac ako 430-tisíc hlasov. Presvedčil vyše 1,7 milióna ľudí.

Oslabený po voľbách nezostal len Mečiar, ale aj vládna koalícia. Hoci Schuster uspel, jeho kandidatúra vyvolala spory, ktoré sa už len prehlbovali.

Vynútená podpora?

Voľby 1999 Účasť v 1. kole - 73,89 %

účasť v 2. kole - 75,45 % Najúspešnejší v 1. kole R. Schuster - 47,37 %

1 396 950 hlasov V. Mečiar - 37,23 %

1 097 956 hlasov M. Vášáryová - 6,6 %

194 635 hlasov Výsledky 2. kola R. Schuster - 57,18 %

1 727 481 hlasov V. Mečiar - 42,81 %

1 293 642 hlasov

Prvá roztržka vznikla preto, ako sa Schuster stal spoločným kandidátom SDK, SDĽ, SMK a SOP.

Najmä poslanec vtedajšej SDK Vladimír Palko sa ho zvykol pýtať, či jeho SOP podmieňovala vstup do vlády Mikuláša Dzurindu záväzkom, že to bude práve on. Schuster to popieral.

Proti šéfovi SOP sa postavil aj poslanec František Mikloško (vtedy z KDH). Za hlavu štátu nechcel odporúčať Schustera, lebo „ako člen ÚV KSS symbolizoval minulý režim“.

Množstvo kandidátov

A tak už v prvej priamej voľbe nemali terajší opozičníci len jedného kandidáta.