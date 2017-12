Füle: Radičová pohorela pre podpásovky

Hovorca prezidenta Schustera a šéf Radičovej volebného tímu hodnotí chyby predošlých kandidátov.

3. mar 2014 o 19:43 Mária Benedikovičová

Aké boli najväčšie chyby kandidátov v minulých voľbách?

„Ak berieme neúspešných z druhého kola, Kukanov tím prepálil kampaň. Ľudia si mysleli, že stačí voliť v druhom kole. Mečiara dobehla politická minulosť a to, že ju vnímal v rozpore s realitou. Radičová začala s kampaňou neskoro. A k jej výbave nepatrí podpásovky dávať a ani prijímať.“

Pracovali ste pre Schustera, keď kandidoval v roku 2004, na čom pohorel?

„Dlho s kandidatúrou váhal a kampaň zveril firme, o ktorej som nikdy predtým a ani potom nepočul.“

Zodpovedali ste za kampaň Radičovej. Prečo neuspela? Čo by ste urobili inak?

„Kampaň sa mala začať skôr, v hre bol jeden kandidát a tri mesiace sú krátky čas, aby ste presvedčili Slovensko. Inak? Chýbal v tíme človek, ktorý by podpásovky dával a aj prijímal - lenže to by Iveta Radičová aj tak nikdy nedovolila.“

Na čo najviac počúvajú slovenskí voliči?