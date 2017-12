Naši paralympionici: Bojkot Soči nič nevyrieši

Športovci zranení vo vojnových konfliktoch sú najväčším mementom pre vojnychtivých politikov.

3. mar 2014 o 20:35 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Bojkot zimných paralympijských hier, ktoré sa začnú tento piatok v ruskom Soči, by ničomu nepomohol. Myslia si to predstavitelia Slovenského paralympijskeho výboru.

„Bojkot olympiády v rokoch 1980 a 1984 v podstate nič nevyriešil,“ vraví šéf výboru Ján Riapoš. Súhlasí s ním aj mediálny poradca výboru Pavol Múdry.

Netreba sa rozrušovať

Soči Paralympiáda 11. Zimné paralympijské hry budú od 7. do 16. marca.

Štartuje do 700 športovcov.

Slovenská výprava do Soči pozostáva zo 41 ľudí.

Naši športovci budú zápoliť v zjazdovom a bežeckom lyžovaní, snowboardingu a curlingu.

„Čokoľvek, čo vedie k rozrušeniu športového výkonu, neprispieva k pohode tímu,“ vraví Riapoš v súvislosti s prípadnými protestmi paralympionikov.

Je však podľa neho na rozhodnutí každého športovca, ako sa k tejto záležitosti postaví.

Múdry predpokladá, že problém nastane vtedy, ak do Soči odmietne ísť ukrajinská výprava.

„Myslím si, že viacerí politici odmietnu prísť na otvorenie, ale nič viac sa nestane,“ hovorí Múdry.

Ministri zatiaľ nejdú

Šéf výboru vraví, že mnohí paralympionici sú už svojím vlastným životným príbehom varovaním pre politikov, že násilím sa problémy neriešia.

„Mnohí športovci sú aj civilisti, ktorí doplatili na vojnové konflikty v regióne, odkiaľ pochádzajú,“ pripomína. Ide podľa neho napríklad o paralympionikov z krajín bývalej Juhoslávie, Kórey či dokonca Ruska.

„Možno o to viac by mohol byť paralympionizmus mementom, aby politici zobrali rozum do hrsti a skúsili tento konflikt urovnať mierovou cestou,“ myslí si Riapoš.

Premiér Robert Fico v pondelok povedal, že podľa jeho informácií na otvárací ceremoniál nepôjde minister školstva Dušan Čaplovič.

Hovorca šéfa diplomacie Miroslava Lajčáka Peter Susko zasa povedal, že o účasti ministra je ešte predčasné hovoriť.