Fico: Zásob ropy máme na 95 dní, plynu na štyri až päť mesiacov

Bezpečnostná rada rokovala o situácii na Ukrajine. Rozhodla o posilnení ochrany hranice s Ukrajinou.

3. mar 2014 o 23:22 SITA

BRATISLAVA. Slovensko v súvislosti so situáciou na Ukrajine posilní ochranu východnej hranice.

Rozhodla o tom na svojom večernom mimoriadnom rokovaní Bezpečnostná rada, ktorá sa zišla v dôsledku rastúceho napätia na ukrajinskom polostrove Krym, ktorý prostredníctvom vojakom prakticky ovláda Rusko.

Rozhodnutie padlo v tajnom režime, premiér Robert Fico preto podrobnosti nepovedal.

„Ide najmä o to, aby sme zabránili nelegálnej migrácii cez našu hranicu a aby sme súčasne urobili ďalšie opatrenia, ktoré budú chrániť záujmy Slovenskej republiky v regióne bezprostredne pri hranici,“ povedal predseda bezpečnostnej rady a premiér Fico na tlačovej besede s tým, že pozorujú akúsi neschopnosť ukrajinskej strany zabezpečovať hranice.

Na hraniciach nejde o Ukrajincov

Opatrenia súvisia najmä so stovkami nelegálnych migrantov z tretích krajín , ktorí sú v utečeneckých táboroch a na území Ukrajiny, ktorí by mohli využiť nedostatky v ochrane hranice a pokúsiť sa o jej prechod.

Minister vnútra konzultoval situáciu s partnermi z ostatných krajín, ktoré susedia s Ukrajinou, pričom na našom území je výkon služby na hranici na ukrajinskej strane asi najlepší.

„Naša hraničná polícia sa venuje tomu, aby sme stále udržali úzky kontakt v pôvodnom nadstavení našich kolegov z Ukrajiny,“ dodal Kaliňák.

Podľa neho situácia nesúvisí s vývojom na Ukrajine a netýka sa ukrajinských občanov.

„Väčšia miera tolerancie ukrajinských bezpečnostných síl, ktoré dnes sú vo veľmi zvláštnom režime, kde v mnohých oblastiach prevládajú civilné hliadky – policajné alebo domobranové, majú svoju špecifickú úlohu, ktorú plnia, ale určite to nie sú migračné toky zo strednej Ázie na Slovensko, to čo by ich dnes trápilo,“ dodal Kaliňák.

Schengenské pravidlá určujú, že na ochrane hranice sa môžu podieľať len zložky rezortu vnútra.

Prijmeme niekoľko zranených

Fico zopakoval, že v prípade ruskej operácie na Kryme máme záujem koordinovať naše postoje s partnermi v Únii.

„Považujeme akékoľvek aktivity cudzích vojsk na území suverénneho štátu bez príslušného mandátu za porušenie medzinárodného práva,“ povedal Fico, podľa ktorého situáciu treba riešiť diplomatickou a politickou cestou. Tlak na Rusko by mala vyvinúť Európska rada, zvolaná na štvrtok.

Slovenskú stranu najviac znepokojuje, že by mohlo dôjsť k ohrozeniu dodávok ropy a plynu, prípadne aj tranzit do západnej Európy.

Na Bezpečnostnej rade opäť prerokovali zásoby strategických surovín.

Zásoby ropy máme na 95 dní, plynu na štyri až päť mesiacov. Dá sa očakávať otvorenie otázky reverzného toku plynu cez Slovensko na Ukrajinu.

Slovensko ponúklo zdravotnú starostlivosť dvadsiatke zranených Ukrajincov. Sedem z nich napokon budú operovať v Rakúsku, u nás majú absolvovať rehabilitáciu.