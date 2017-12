Kardinálovi z Ghany vyčítali v Bratislave postoj ku gejom

Peter Turkson hovoril v Bratislave o ľudských právach. Homosexualita k nim nepatrí, naznačil.

4. mar 2014 o 20:10 Zuzana Uličianska

Aktivisti upozorňujú, že veci dezinterpretuje.

BRATISLAVA. Proti násiliu na gejoch v africkej Ugande v utorok v centre Bratislavy protestovalo vyše 30 ľudí.

Zišli sa pri hoteli, v ktorom prednášal ghanský kardinál Peter Turkson o ľudských právach a dôstojnosti v katolíckej cirkvi.

Aktivisti kardinálovi, ktorý patril k favoritom na pápežský stolec, vyčítajú, že opakovane ospravedlňoval a relativizoval násilie na LGBT ľuďoch.

Turkson na to reagoval, že súhlasí s protestom proti zákonom v Ugande, ktoré posielajú ľudí za homosexualitu do väzenia, a že je za to, aby tresty boli miernejšie.

Na tlačovej besede však zároveň položil otázku, či sa dá homosexualita definovať ako ľudské právo. „O tom by sme mohli diskutovať dlho.“

Len ideológia

Na konferencii Turkson zdôraznil, že cirkev je vážne znepokojená, keď ideológia konkrétnej skupiny jednotlivcov dokáže nejakým spôsobom vytvoriť nové ľudské právo.

„Turksonove názory na ľudské práva sú absolútnou dezinterpretáciou,“ reagoval výkonný riaditeľ Inštitútu ľudských práv a bývalý riaditeľ dúhového Pride Bratislava Peter Weisenbacher.

„Homosexualita nie je ľudským právom, ale stavom osoby. Podobne ako hovoríme o jej veku,“ hovorí výkonný riaditeľ Slovenského národného strediska pre ľudské práva Marian Mesároš.

Odvoláva sa na tradície

„Nemáme žiadne zákony o prenasledovaní homosexuálov,“ povedal Turkson o Ghane.

Zopakoval, že niektoré životné štýly sa tam veľmi neakceptujú. „Tieto tradičné pocity ľudí sú niečo, čo musíme chápať a čo sa snažím vysvetľovať a ktoré sa často prisudzujú mne,“ hovorí.

Zákony o rešpektovaní homosexuality by podľa Turksona nemali byť ani podmienkou prijímania krajín do organizácií ako OSN či EÚ. „Je na každej spoločnosti, aby sa rozhodla, aký model rodiny chce,“ mieni.

„LGBT ľudia v Ghane sú vystavení násilným útokom zo strany gangov, ale aj polície. Sú aj častým cieľom útokov kázní v kostoloch a mešitách,“ tvrdí Weisenbacher.

Ghanské zákony hovoria, že „neprirodzený styk“ s osobou nad 17 rokov s jej súhlasom je priestupok.

OSN v roku 2011 vyzvala všetky krajiny, aby prijali zákony na ochranu základných práv LGBT.