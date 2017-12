Kiska sa vo vystupovaní zlepšil, kŕč mu však pri debate zostal

V prieskumoch má Andrej Kiska najväčšiu šancu na druhé kolo, v debate to nepokazil.

4. mar 2014 o 20:45 Michal Piško

BRATISLAVA. Hodinu a päťdesiat minút trvalo, kým druhý muž prieskumov Andrej Kiska spomenul v debate svoju najsilnejšiu zbraň v kampani.

„My v Dobrom anjelovi...“ začal podnikateľ a filantrop odpoveď na otázku bratislavského primátora Milana Ftáčnika, či nedozrel čas na prerozdelenie úspechov krajiny aj bežným ľuďom.

V konfrontácii s politikmi sa chcel Kiska odlíšiť najmä tým, že má „najviac manažérskych skúseností“. Viaceré jeho odpovede zneli ako naučené vopred.

video //www.sme.sk/vp/29342/

Hľadal pomoc u moderátora

Kiska v neprítomnosti hlavného súpera všetkých Roberta Fica musel zniesť viaceré kritické poznámky protikandidátov.

Hrušovský sa ho napríklad pýtal, kde bol, keď oni bojovali s Mečiarom.

Kiska opakoval odpoveď z tlačoviek a debát, že kampaň vedie dva roky a nepozná ho len ten, kto nechce. Úder vrátil označením dohody KDH a Smeru za politický deal.

Z miery Kisku viac vyviedla poznámka Procházku, že za štyri mesiace zmenil názor na to, či má do Bruselu chodiť premiér, či prezident. „Pán Leško, kto to tu organizuje?“ hľadal pomoc u moderátora.

video //www.sme.sk/vp/29343/

Mal jedny z najkratších odpovedí

Kiska výrazne zlepšil svoje mediálne vystupovanie od čias, keď sa predstavil ako kandidát. Už nepôsobí pred kamerami tak neisto, lepšie krotí gestá, ktoré nadužíval napríklad aj v jednom z volebných šotov.

Na pondelkovej debate zväčša odpovedal rozvážne. Chýbal mu však nadhľad, s ktorým dokázal ešte minulý týždeň odrážať aj útočné otázky v štúdiu TA3.

V debate SME väčšinu času sedel meravo s rukami v lone a s kamennou tvárou. Strnulosť mu tvár neopúšťala ani vo chvíľach, keď sa publikum bavilo či nesúhlasilo s poznámkami protikandidátov.

Keď sa dostal k slovu, snažil sa o rázny prejav s razantnou gestikuláciou.

Taký bol aj pri odpovedi, že pri nekvalitných zákonoch by si predvolal ministra, potom premiéra a ak by nepomohlo ani to, verejne vysvetlil, prečo je zákon „hlúpy“.

Jeho odpovede patrili k najkratším a moderátori ho na rozdiel od ostatných neupozorňovali na čas.