Na Hrušovského pri debate bučali pre pakt so Smerom

Stále ešte oficiálny kandidát Ľudovej platformy mal v KC Dunaj zrejme najmenej fanúšikov.

4. mar 2014 o 20:47 Dušan Mikušovič

BRATISLAVA. Vlažný potlesk na úvod, bučanie pri obhajovaní dohody so Smerom. Publikum bratislavského KC Dunaj Pavlovi Hrušovskému veľmi naklonené nebolo. Aj keď sa počas debaty snažil pôsobiť pokojne, bolo na ňom vidieť, že sa v niektorých momentoch cíti nesvoj.

Na nepohodlnej stoličke sedel strnulo, s vystretou chrbticou a zopätými rukami. Na druhej strane sa mu darilo šikovne uhýbať živej gestikulácii Andreja Kisku, ktorý sedel vedľa neho.

video //www.sme.sk/vp/29343/

Obhajoval dohodu so Smerom

Hrušovský najviac znervóznel vtedy, keď sa ho moderátor Lukáš Fila žartom spýtal, či vo voľbách do Európskeho parlamentu nebude náhodou voliť Smer. „Bez tej irónie,“ odpovedal s tým, že, samozrejme, dá hlas svojmu hnutiu.

Práve vzťah KDH a Smeru vyvolal v debate najviac emócií.

Konzervatívec Hrušovský opäť obhajoval dohodu kresťanských demokratov a vládnej strany na ústavných zmenách v justícii a definícii manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy.

„Nejde o žiadny obchod ani kontrakt,“ dušoval sa a tvrdil, že zmeny robia pre ľudí. Ľudia v sále mu odpovedali výkrikmi a bučaním.

Hrušovský si však stál za svojím, ústavná ochrana manželstva je preňho vraj dôležitejšia ako strata hlasov v prezidentských voľbách.

Opakoval, že široký spoločenský dialóg naprieč stranami je potrebný, aj keď vie, že ho obvinia z koketovania so Smerom. „Hranie sa na vojakov, že bojujeme a zvíťazíme, len keď jeden druhého zničíme, k ničomu nevedie,“ povedal.

video //www.sme.sk/vp/29342/

Spomínal na trápenie so Sulíkom

Ešte počas debaty Hrušovský vyprovokoval k reakcii aj bývalú premiérku Ivetu Radičovú.

Z prvého radu mu pripomenula, že so zmenami v justícii vrátane návrhu novely ústavy začali už za jej vlády, čo Smer nepodporil a on hlasoval za zmeny. „Ivetka, je to tak,“ priznal Hrušovský.

Predseda poslaneckého klubu KDH varoval aj pred mladými stranami a neskúsenými politikmi, čo mohla byť aj narážka na protikandidáta Radoslava Procházku.

„Koľko sme sa natrápili so Sulíkom,“ spomínal na pád vlády.