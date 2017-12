Kto zavádzal a kto hovoril pravdu (38 výrokov kandidátov)

Ten kto používa fakty, robí aj viac chýb. Najčastejšie s nimi narábali Procházka a Kňažko, najmenej Hrušovský.

4. mar 2014 o 21:13 Matúš Sloboda z Demagog.SK

BRATISLAVA. Milan Kňažko a Radoslav Procházka si v debate SME a Trendu pomohli niekoľkými nepresnými výrokmi.

Z celkových 38 hodnotených faktických výrokov účastníkov diskusie boli nepravdivé či zavádzajúce štyri. Ukázala to analýza, ktorú pripravil Demagog.SK.

Pri téme o situácii na Ukrajine vyvolalo jemný šum v sále vyhlásenie Procházku, že Krym v podstate historicky patrí Rusku.

Je však pravdou, že toto územie patrilo k vtedajšiemu Rusku od 18. storočia a súčasťou Ukrajiny sa stalo až v roku 1954.

Vo vyhlásení, že nie Rusi dali ultimátum Ukrajine, ale naopak Ukrajina dala ultimátum Rusku, už chybil - bolo to podľa vtedajších informácií naopak.

Zradná téma referendum

Kňažko zavádzal, keď pri úvahách o možnom vývoji na Kryme tvrdil, že referendum o samostatnosti spôsobilo v krajinách bývalej Juhoslávie ťažkú a špinavú vojnu.

Je síce pravdou, že referendum v Bosne viedlo ku krvavému konfliktu, no nedá sa zjednodušiť, že to bolo práve referendum, ktoré to spôsobilo - vojna mohla byť aj bez neho.

Rovnako neplatí, že by došlo k vojne všade, kde prebiehalo ľudové hlasovanie. Macedónsko je príkladom, že po referende nenasledoval vojnový konflikt a v Slovinsku bol konflikt iba krátky.

Vo výroku o národnostnom zložení obyvateľstva Krymu a počte najviac zastúpených národnostných menšín už Kňažko použil presné čísla.

Témou diskusie bola aj rómska menšina. Procházka správne uviedol, že niekoľko desiatok tisíc ľudí žije v rómskych osadách. Podľa analýzy ministerstva vnútra žije v segregovaných osadách približne sedemdesiattisíc ľudí.

Andrej Kiska korektne hovoril o učiteľkách z Dobšinej, ktoré založili občianske združenie, aby rozvíjali zručnosti detí v predškolskom veku.