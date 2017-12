Dzurinda k Rusku: Sme bojazliví, z našej diplomacie som rozčarovaný

So sankciami proti Kremľu sa ešte dá počkať, tvrdí bývalý premiér a minister zahraničia.

4. mar 2014 o 22:27 Mirek Tóda

So sankciami proti Kremľu sa ešte dá počkať, tvrdí bývalý premiér a minister zahraničia MIKULÁŠ DZURINDA.

Po niekoľkých dňoch mlčania od invázie na Krym prehovoril ruský prezident Vladimir Putin, ktorý ju označil za humanitárnu misiu. Podľa Únie ide o akt agresie, kto má pravdu?

„Samozrejme, že je to agresia. Nikto nemá záujem na zvýšení napätia, z našej európskej a som presvedčený, že ani z ukrajinskej strany. Nemám rád silné slová, ale že ide o akt agresie, niet najmenších pochýb.“

Čo s tým?

„Je treba ukázať božiu trpezlivosť aj veľmi veľkú principiálnu silu a jednotnosť. Trpezlivosť a zdržanlivosť sa očakávajú najmä od novej ukrajinskej reprezentácie. Od začiatku mám dojem, že ide aj o akýsi test pevnosti vlády v Kyjeve a skúšanie, kam až môže ruská strana zájsť.“

Je vláda v Kyjeve legitímna alebo, ako vraví prezident Putin, je výsledkom neústavného ozbrojeného puču?

„Každý konflikt má dve roviny, prísno právnu a politickú. Tú prvú nechajme právnikom. Netreba však meditovať nad tým, či je vláda legálna. Pán Janukovyč načisto stratil kredibilitu, na majdane boli zabíjaní ľudia, moc sa mu úplne vymkla spod kontroly. Ak by to pokračovalo, mŕtvych by bolo oveľa viac a Ukrajina by sa zmietala ešte vo väčšom chaose. V demokratickom svete je nevyhnutné rešpektovať vôľu ľudí, ako to platilo v Egypte, Líbyi či Československu v roku 1989.“

Nepripomína vám Janukovyčov list, v ktorom žiada Putina o vojenský zásah na Ukrajine, rok 1968 v Československu, keď podobný list bol zámienkou na sovietsku okupáciu?

„Pripomína aj udivuje, keď som počul, ako ním Putin argumentuje. Oni samotní nám neboli schopní vydať originál nášho pozývacieho listu, pretože si boli vedomí nepeknosti, ktorej sa vtedajší boľševici dopustili. A teraz argumentujú niečím podobným. Myslel som, že také niečo sa už nezopakuje.“

Ruské médiá opisujú ľudí na majdane ako fašistov.

„To je zvrátené. Vôbec nepochybujem, že väčšina Ukrajincov porozumela veľmi jasne, že s oligarchiou a previazanosťou peňazí a politiky si neporadia, ak sa neotočia k Európskej únii. Tak ako sme to rozpoznali v rokoch 1996 až 1998. Jadro majdanu je veľmi pekné a poctivé.“

Ako na vás pôsobí reakcia slovenského premiéra Roberta Fica, ktorý hovorí, že medzinárodné právo je jedna vec a naše ekonomické záujmy druhá vec?