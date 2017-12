Znak polície predajú každému

Polícia ani ministerstvo vnútra sa zneužitia voľne dostupných rovnošiat neobávajú.

5. mar 2014 o 19:44 Matej Dugovič

Niektoré obchody si pýtajú číslo policajta. Odmietajú povedať, odkiaľ majú databázu. Polícia tvrdí, že od nej nie.

BRATISLAVA. Chýba nám výstroj, musíme si ho zháňať aj na internete, sťažujú sa policajti aj policajné odbory.

Na webe je mnoho obchodov, ktoré predávajú oblečenie so znakmi polície. A aj také, ktoré si ani neoveria, či nakupuje naozajstný policajt.

Ministerstvo vnútra spolu s políciou tvrdia, že so žiadnym takýmto e­-shopom nespolupracujú ani ich nezásobujú. Neobávajú sa, že by oblečenie niekto zneužil. Šéf policajných odborárov Miroslav Litva pripúšťa, že sa to nedá vylúčiť.

Prípadov, keď zločinci vystupovali v policajných uniformách, nie je veľa. V najvážnejších prípadoch išlo o skutočných policajtov, ktorí prešli na druhú stranu.

Falošní policajti napríklad vtrhli v roku 2009 do rodinného domu na východe Slovenska, zviazali rodinu lepiacou páskou a ukradli peniaze. Dnu ich pustili preto, že mali policajné tričká a na hlavách čierne kukly.

Za pár eur

Zakázané znaky polície mimo polície na odeve, v písomnom styku , v názve domény webu, na vozidle

, v názve vo všetkých tvaroch, vrátane zmien v diakritike;

nosenie rovnošaty polície alebo zameniteľného odevu;

alebo zameniteľného odevu; výnimky udeľuje policajný zbor;

prípady skúmajú individuálne, napríklad či nesúvisí s trestným činom;

pokuta za nosenie policajného oblečenia je až 500 eur.

Viaceré obchody si od kupujúcich pýtajú služobné číslo policajta. Mnohé to však nerobia.

„Pri predaji policajného oblečenia neoverujeme kupujúceho,“ hovorí Tomáš Janek z e­-shopu Commando.sk.

Tvrdí, že to ani nie je ich povinnosť a že zákon ani neupravuje, kto môže napríklad tričká s nápisom polícia kupovať, ale to, kto ich môže nosiť.

Ak by ho nosil obyčajný človek, hrozila by mu pokuta až 500 eur.

Janek vraví, že s nápadom na predaj výstroja prišli práve policajti. Naznačuje, že výbava pre policajtov nemusí vždy stačiť.

„Najviac sa opotrebúvajú tričká, mikiny a termo ponožky.“

V internetovom obchode fajnveci.sk nájde výbavu štátna, mestská aj vojenská polícia.

Za 24 centov predávajú aj igelitovú tašku s logom medzinárodnej policajnej asociácie, kúpiť si ju však môžu len jej členovia.

V ponuke sú aj nálepky zboru, ktoré policajti v Bratislave zneužívali, aby mohli parkovať súkromnými autami v zákazoch bez platenia.

Tam si však policajné predmety kúpi iba zaregistrovaný policajt.