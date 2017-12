Kandidáti sú už po celom Slovensku. Pozrite si, čím chcú upútať

Prezidentská kampaň je oficiálna. Procházka siahol po červenej, Kiska ďalej pripomína charitu.

5. mar 2014 o 20:48 Matej Dugovič

Kampaň pokračuje podobne ako doteraz. Pribudli len viaceré šoty a diskusie.

BRATISLAVA. Oficiálna dvojtýždňová kampaň pred prvým kolom prezidentských volieb sa začala iba v piatok a kandidáti väčšinou pokračujú v zaužívanom programe stretnutí s voličmi a prelepovaní bilbordov.

Pribúdajú volebné šoty, spoločné diskusie.

Zákon hovorí, že za dva týždne pred voľbami môžu na kampaň minúť takmer 132­-tisíc eur.

Ak by sa do kampane rátali aktivity predchádzajúcich týždňov, mnohí kandidáti by limit prekročili.

V rámiku s Obamom

Viacerí kandidáti už zverejňujú televízne a internetové šoty.

Robert Fico predstavil video, kde je vo fotorámiku jeho fotografia s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou či americkým prezidentom Barackom Obamom.

Radoslav Procházka zdôrazňuje potrebu rovnosti pred zákonom. V inom videu na záver zopakuje slogan v angličtine „My Slováci sme hrdý národ a vieme tvrdo pracovať“.

Predvolebný šot Milana Kňažka ukazuje časovú os jeho života, zdôrazňuje najmä jeho účasť na novembri 1989. Ako jeden z mála použil aj narážku na protikandidáta Fica.

Andrej Kiska vo videu hovorí, ako sa venoval charite a že stojí za viacerými úspešnými projektmi.

Helena Mezenská ani Pavol Hrušovský klasické šoty nemajú, Hrušovský na internete zverejnil sériu videí, v ktorých ho podporujú prevažne politici.

Kľúčové stretnutia

Doposiaľ najväčšie výdavky v kampani priznáva Kiska, ktorý voličov oslovuje od leta. Ku koncu februára minul 350-tisíc eur.

Do volieb chce ešte stihnúť množstvo stretnutí s voličmi vo všetkých krajských mestách. Diskusie v médiách označujú za kľúčové body kampane Kňažko a Hrušovský.

Mítingy s voličmi plánuje aj Mezenská, no takmer vo všetkom je jej kampaň v porovnaní s ostatnými jednoduchšia a lacnejšia.

Prezentuje sa len na jednom mobilnom bilborde, ktorý bude putovať po celom Slovensku.

Mezenská vraví, že jej kampaň je založená na dobrovoľníctve, pričom zatiaľ minula asi štyritisíc eur a rovnakú sumu chce minúť aj do volieb.

Tím Kňažka hovorí, že zatiaľ minuli 50-tisíc eur, v oficiálnej kampani by chceli ešte ďalších 80-tisíc.

Nové bilbordy

Fico na otázky o kampani odpovedať nechcel, v utorok začal pravidelnú šnúru podujatí k MDŽ.

Pred niekoľkými dňami ešte zmenil slogan na bilbordoch, podľa ktorých už nie je „pripravený pre Slovensko“, ale „pre ľudí“.

Bilbordy menil aj Procházka, jeho tvár je po novom na výrazne červenom podklade. V najbližších dňoch vystúpi na viacerých koncertoch so Zdenkou Prednou.