Za sobáš s Číňanom vzala Slovenka päťtisíc eur, obvinili ju

Polícia odhalila tento rok už tri sobášne podvody, vďaka ktorým chceli cudzinci získať trvalý pobyt.

6. mar 2014 o 10:53 TASR





BRATISLAVA. V tomto roku polícia odhalila už tri účelové manželstvá cudzincov na Slovensku, pri ktorých obvinila šesť osôb.

Dôvodom takýchto sobášov je predovšetkým získanie trvalého pobytu na našom území pre cudzinca a finančný zisk pre Slováka, vysvetlila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová.

Cudzinec, ktorý si zoberie slovenského občana, môže požiadať o trvalý pobyt na Slovensku na päť rokov a zároveň získa neobmedzený vstup do celého schengenského priestoru.

Trvalý pobyt Číňanovi zrušili

V jednom z tohtoročných prípadov Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii Úradu hraničnej a cudzineckej polície obvinila tri osoby.

Zhenmin H. a Jozef P. nahovorili 20-ročnú Eleonóru P., aby si za 5000 eur vzala za manžela občana Čínskej ľudovej republiky.

Zosobášili sa na matričnom úrade v Nových Zámkoch. Cudzinec po sobáši požiadal na oddelení cudzineckej polície o trvalý pobyt. "Ten však bol zrušený po preukázaní, že išlo o účelový sobáš," uviedla Baloghová.

Slováci sa podľa prezidiálnej policajnej hovorkyne často nechávajú nahovoriť na fingované svadby s vidinou ľahkého zarobenia peňazí. Neuvedomujú si pritom ďalekosiahle následky ich konania. Baloghová pripomenula, že za uzavretie takéhoto manželstva hrozí väzenie, sobáš sa nedá anulovať, a je potrebné rozviesť sa podľa zákonov Slovenskej republiky.

Hrozí až osem rokov väzenia

Účelové manželstvo je Trestným zákonom pomenované ako prevádzačstvo. Občanom Slovenska zaň hrozí trestná sadzba dva až osem rokov, cudzincovi vyhostenie na päť rokov.

Ak by slovenský občan mal nejaký majetok, napríklad dom, mohol by si cudzinec aj po vyhostení do domovskej krajiny nárokovať dedičstvo, varuje polícia.

"Je dôležité uvedomiť si všetky následky súvisiace s podvodnými sobášmi a nedať sa zlákať vidinou bohatstva a ľahko zarobených peňazí," upozornil riaditeľ národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Adrián Begáň.

Podľa toho s nimi nie je spojená len trestnoprávna zodpovednosť, ale aj ďalšie záväzky - vyživovacia povinnosť, ak sa v čase manželstva narodia deti, ale aj dedenie v prípade smrti.

V minulom roku policajti odhalili deväť prípadov fingovaných sobášov cudzincov, kde bolo obvinených 12 osôb. Celkový zisk páchateľov bol vo výške približne 16-tisíc eur.

Manželstvo uzatvárali najmä cudzinci z Ukrajiny, Srbska, Vietnamu, Alžírska, Číny, Macedónska a tiež z Maroka.