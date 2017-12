Aktivistom sa veta o manželstve v ústave máli, zbierajú podpisy za referendum

Predmetom referenda bude ochrana manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy.

6. mar 2014

Aliancia za rodinu chce vypísať referendum. Brojí aj proti sexuálnej výchove v školách.

BRATISLAVA. Návrh ústavnej definície manželstva ako zväzku muža a ženy podľa kresťanských aktivistov neochráni tradičnú rodinu.

„Je to dobrý krok, ktorý však nerieši bezprostrednejšie ohrozenia rodiny,“ tvrdia vo vyhlásení.

Aliancia za rodinu preto začala zbierať podpisy pod petíciu za vypísanie referenda s približne piatimi otázkami.

Okrem definície by chceli, aby sa žiadna forma spolužitia nedostala na úroveň manželstva muža a ženy.

Len otec a mama

Zavedenie registrovaných partnerstiev podľa nich bude postupne viesť k adopciám detí homosexuálnymi pármi.

„Preto nevyhnutne potrebujeme už teraz chrániť záujem detí pri osvojení, a to právom vyrastať v rodine s otcom a mamou, a taktiež chrániť deti pred nevhodnou sexuálnou výchovou v školách,“ povedal hovorca aliancie Peter Kremský, ktorý pracuje aj ako ekonomický redaktor v denníku SME. Podporila ich aj Konferencia biskupov Slovenska.

Aktivistka za práva homosexuálov Romana Schlesinger hovorí, že jediným programom Aliancie za rodinu je rozširovanie neznášanlivosti.

„V krajinách, ktoré dosiahli zrovnoprávnenie LGBTI menšiny, nenastal žiadny rozvrat ani nedošlo k ohrozeniu tradičnej rodiny,“ tvrdí.

„Navyše treba povedať, že o otázkach ľudských práv, a práva homosexuálov k nim bez výhrad patria, sa nemôže viesť referendum,“ dodáva Schlesinger.

Čo môže byť v referende

Slovenská ústava hovorí, že predmetom referenda nemôže byť téma daní či základných práv a slobôd.

Ústavný právnik Peter Kresák vysvetľuje, že na posúdenie toho, či iniciatíva Aliancie za rodinu môže byť v rozpore s ústavou, treba poznať konkrétne otázky. „Tam môže záležať aj na tvare slova, nielen na samotnej otázke.“

Kresák uvádza príklad, kedy by referendová otázka mohla byť v rozpore s ústavou. Medzi základnými ľudskými právami je aj právo rodičov na výchovu detí.

„No to sa nedá chápať len ako výchova dvoma rodičmi, a nie jedným. Preto ak by jeden z páru, ktorý by žil v registrovanom partnerstve, bol aj biologickým rodičom a takémuto páru by sa niekto snažil neumožniť výchovu, mohol by to byť problém.“

Situácia by podľa Kresáka zrejme bola iná, ak by nešlo o biologického rodiča.

Aby sa referendum o ochrane rodiny mohlo konať, musí aliancia pod petíciu vyzbierať 350-tisíc podpisov.