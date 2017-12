Za tradičnú rodinu v ústave sú aj ďalší prezidentskí kandidáti

Radoslav Procházka hovorí, že manželstvo muža a ženy je preňho jedinečné.

6. mar 2014 o 20:37 Dušan Mikušovič

Deti sa majú rodiť do tradičných rodín.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ TASR)

Bývalí členovia KDH sa s Pavlom Hrušovským zhodli na tom, ako má ústava hovoriť o manželstve.

BRATISLAVA. Prezidentský kandidát Radoslav Procházka hovorí, že podporí navrhované ústavné zmeny o postavení tradičnej rodiny.

V utorok večer v televízii TA3 vyhlásil, že dá hlas ústavnej zmene na ochranu tradičného zväzku muža a ženy.

„Manželstvo je pre mňa zväzkom muža a ženy, má jedinečnú podstatu a jedinečné poslanie,“ povedal.

Už pred vyše týždňom, teda ešte predtým, ako sa na spoločnom postupe dohodli Smer a KDH, vyhlásil svoju podporu pre ústavné zmeny v justícii. Rodina a justícia sú teraz súčasťou jednej novely, o ktorej bude hlasovať Národná rada.

Procházka pritom v pondelok v prezidentskej debate SME kritizoval predsedu poslaneckého klubu KDH a ďalšieho prezidentského kandidáta Pavla Hrušovského za to, že sa jeho hnutie v tejto otázke spojilo s Ficovým Smerom.

Kňažko by bol proti

Fakty Postoje k ochrane rodiny Robert Fico podporuje spoločný návrh Smeru a KDH.

podporuje spoločný návrh Smeru a KDH. Andrej Kiska je proti návrhu, definícia mu neprekáža.

je proti návrhu, definícia mu neprekáža. MIlan Kňažko je proti, ústava manželstvo neochráni.

je proti, ústava manželstvo neochráni. Pavol Hrušovský podporuje návrh Smeru a KDH.

podporuje návrh Smeru a KDH. Radoslav Procházka bude hlasovať za.

bude hlasovať za. Helena Mezenská skôr proti, manželstvo by chránila.

skôr proti, manželstvo by chránila. Gyula Bárdos je teraz proti, inak by manželstvo chránil.

je teraz proti, inak by manželstvo chránil. Ján Čarnogurský pokúsil by sa o úpravy, hlasoval by za.

Ďalšieho z kandidátov Milana Kňažka, ktorý sa v prieskumoch umiestňuje na treťom mieste a položartom pred časom Procházkovi povedal, že ho bude voliť, tento postoj prekvapil.

„Veta v ústave o jedinečnom zväzku muža a ženy nepomôže manželstvu,“ myslí si. „V manželstve rozhoduje vzájomný vzťah a podmienky pre rodinu. Či to je v ústave, alebo nie, je úplne jedno.“

Kňažko by za takýto návrh nehlasoval aj preto, že ho Smer spája s nápravou stavu v justícii, za ktorý je podľa neho strana zodpovedná.

„Ak si niekto v KDH a vôbec v opozícii myslí, že Smeru ide o to, aby zlepšil stav v súdnictve, a nie o to, aby ho ešte viac politizoval, tak by mal odísť,“ dodáva Kňažko.