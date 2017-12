Hrušovský: Ešte neviem, či podporím Kisku

Mojím neúspechom bude, ak nevyhrám prezidentské voľby, tvrdí PAVOL HRUŠOVSKÝ.

7. mar 2014 o 18:44 Dušan Mikušovič

Už desať rokov nás nálepkujú ako tých, ktorí ledva čakajú, kým si so Smerom padnú okolo krku, a pritom sme boli za ten čas len v pravicových vládach, hovorí šéf poslancov KDH a prezidentský kandidát PAVOL HRUŠOVSKÝ.

Hovoríte, že ste čitateľný politik. Ako majú voliči čítať to, že sa prezidentský kandidát pravice dva týždne pred voľbami objaví na tlačovke podpredsedu Smeru Pavla Pašku a spolu s ním predstaví ústavné zmeny v ochrane rodiny a justícii?

„Za dvadsaťpäť rokov v politike mám popísanú tvár názormi a postojmi na všetky okruhy politík, ktoré život robia smutnejším alebo veselším. Nemusím sa vyhovárať, keď ma niekto stretne a spýta sa ma na môj názor. So silným presvedčením zaujímam postoj aj k niektorým ťažkým témam. Politika ma nezmenila, neposunula ma v mojich postojoch a túto konzistenciu si ako konzervatívny pravicový politik uchovávam až do dnešného dňa. Bol by som čudný, keby som prichádzal napríklad s iniciatívou uzatvárania vzťahov medzi dvomi mužmi alebo dvomi ženami, či s možnosťou, aby si adoptovali deti. To nie som ja. Preto celkom tej otázke nerozumiem.“

Pýtam sa, prečo ste šli pred voľbami na tlačovku s človekom, ktorý by mal byť vaším hlavným politickým súperom.

„Je to výsledok či potvrdenie toho, že stav slovenskej justície je zlý. Som politikom, ktorý zastáva inú politickú kultúru, než je politický boj. Ktorý je neľútostný a podobá sa stavu nenávisti medzi ľuďmi či nepochopenia medzi stranami. Keď sa, aj kedykoľvek predtým, v politike naskytla šanca meniť veci k lepšiemu, nepozeral som na to, či to robia moji koaliční partneri, ale v prvom rade mi šlo o výsledok. Sme v politike na to, aby sme riešili problémy ľudí, a oni to od nás právom očakávajú. Keď došlo k dohode, ktorá nebola žiadnym kompromisom, o začatí hľadania zlepšenia stavu v súdnej moci na Slovensku, bol by som hlúpy, keby som si minimálne nesadol za rokovací stôl. Už v novembri som hovoril, že je mojím cieľom deharabinizácia slovenského súdnictva. Oddelenie postu predsedu Súdnej rady a predsedu Najvyššieho súdu, čo bolo do tohto návrhu zapracované, je prvý krok. Navyše, už dlho je témou trestnoprávna imunita sudcov, ktorej zrušenie tam bolo taktiež zapracované.“

Prečo sa to však stalo dva týždne pred voľbami? Nemáte pocit, že robíte kampaň Robertovi Ficovi?

„Nestačím sa čudovať hystérii, ktorá okolo tohto vznikla. Nerozumiem, prečo sa táto zásadná a dôležitá vec spája s prezidentskou kampaňou. Čoskoro nás čakajú európske voľby, potom komunálne, potom možno ďalšie. To budeme stále špekulovať a hľadať odôvodnenie, prečo sa to nedá? Ešte ako predseda parlamentu som vyšiel s iniciatívou novej politickej kultúry na Slovensku, aby ľudia nevnímali politikov len ako skorumpovaných darmožráčov. Tá nová politická kultúra predpokladala rešpektovanie ústavy všetkými občanmi a predstaviteľmi politických elít, a po druhé, aby veci štátneho záujmu neboli predmetom politického zápasu. Je alebo nie je štátny záujem zlepšiť vymožiteľnosť práva? Áno, prišlo to vtedy, keď Smer zistil, že mu tečie do topánok. Ale máme za to trestať ľudí? Len preto, lebo idú prezidentské voľby? Mohli sme to odmietnuť, ale čo by sme tým dosiahli? Možno by sme marketingovo pôsobili dobre. No ja nie som takýmto typom politika.“

Čiže si za tým rozhodnutím stojíte?

„Som konzervatívnym politikom. Ak niečo považujem za prirodzené, za niečo, čo si zaslúži ústavné zakotvenie, musel by som sa hanbiť, ak by som to odmietol. To by som mohol hodiť uterák a odísť, ak by som nevyužil šancu pomôcť ľuďom zlepšiť kvalitu rodiny a uzákoniť manželstvo muža a ženy ako jediný zväzok. Popieral by som sám seba.“

Povedali ste, že nerozumiete, prečo sa to spája s prezidentskými voľbami. No ešte 30. januára ste na tlačovke po tom, čo premiér ohlásil zmeny v justícii, sám hovorili „dobré ráno, pán premiér, ale prišlo to trochu neskoro“.

„Za tým si stojím. Ale neskôr som povedal aj „pán premiér, ak to myslíte vážne, predložte to do normatívnej podoby“ ešte do prezidentských volieb, aby to nevyzeralo ako marketingový trik. Fico to splnil. My sme o tom začali diskutovať a došlo k predbežnej dohode, ktorú síce nepovažujem za definitívnu, ale urobím všetko preto, aby sa táto zmena v parlamente aj uskutočnila. Stolička na balkóne nad hlavami poslancov je prejav zúfalstva ľudí z nevymožiteľnosti práva, to nie je žiadne chuligánstvo. My sme povinní to zlepšiť. Nehovorím, že toto stav justície definitívne zlepší, ale je to začiatok hľadania cesty.“

Nie je to teda tak, ako naznačoval poslanec Procházka, keď povedal, že dúfa, že nejde o prípravu vládnej koalície Smeru a KDH pre rok 2016?

„To povedal v pondelok, ale dnes som sa nestačil čudovať nad zmenou jeho postoja a podpory tohto návrhu vo vašom denníku. Už desať rokov nás tu nálepkujú ako tých, ktorí ledva čakajú, kedy si so Smerom podáme ruky, objímeme sa okolo krkov, štrngneme šampanským a ideme spolu vládnuť. Desať rokov sa o to niekto pokúša a my sme za tých desať rokov boli len v pravicových vládach. Niekedy to považujem za trápne. Možno sme iní ako tí druhí, ale ja nebudem podporovať boj, ktorý ničí Slovensko a ľudí zbavuje dôvery v politiku ako prostriedku na riešenie ich problémov. Na to sme tu, nie na to, aby sme po sebe hádzali stoličky alebo sa podozrievali, že jeden ide s Ficom a druhý nie. Nie som marketingový typ politika, ide mi o riešenie problémov ľudí a nenechám sa nálepkovať tým, že mi ide o nejaké výhody alebo neviem čo. Keby som chcel mať v politike nejaké výhody, tak tu pred vami nesedím.

Mohli by ste povedať, ako tie dve vety v ústave konkrétne pomôžu manželstvu a rodine? Čo sa pre rodiny zmení?