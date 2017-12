Lídrom Mostu v eurovoľbách je Zsolt Simon, kandiduje aj Lohyňa

Šéf Mostu Béla Bugár hovorí o silnej kandidačnej listine. Voľby budú o tri mesiace.

8. mar 2014 o 13:23 TASR

BRATISLAVA. Lídrom kandidačnej listiny Mostu-Híd pre májové eurovoľby je podpredseda Zsolt Simon. Dvojkou je József Nagy, trojkou František Šebej.

Kandiduje aj bývalý zápasník Jozef Lohyňa, ktorý v minuloročných regionálnych voľbách neuspel v boji o post predsedu Trenčianskeho kraja.

Rozhodla o tom sobotňajšia Republiková rada strany. "Schválili sme silnú kandidátku," vyhlásil predseda strany Béla Bugár.

Ako pomáhajú peniaze z Únie

Simon priznal, že je pre neho ťažké po prvýkrát stáť na čele kandidátky. Vyzdvihol pozitíva EÚ vo vzťahu k Slovensku. "Sme presvedčení, že EÚ dala Slovensku veľa. Prispela k mnohým pozitívnym veciam na Slovensku a dáva tejto krajine veľkú stabilitu," povedal.

Simon by chcel, aby sa únia pozrela na to, kam išli peniaze za 10 rokov členstva nových krajín. "Či tie peniaze naozaj pomohli znížiť regionálne rozdiely," poznamenal.

Mieni sa zasadzovať aj za odstránenie "hlúpych smerníc" ako napríklad červenosť paradajok. "Chceme sa zameriavať aj na menšinové práva," doplnil Simon.

Nagy dodal, že strana chce okrem iného pripojiť južné Slovensko do Európy napríklad vybudovaním R7.

Eurovoľby budú koncom mája

Okrem Simona, Nagya, Šebeja a Lohyňu kandiduje aj Tibor Bastrnák, Andrea Vitkóová, Zoltán Forró, Vladimír Vagási, Peter Krajňák, Károly Pataky, Irén Sárközyová, Michal Goriščák a Csaba Cúth.

Eurovoľby budú na Slovensku 24. mája, Slováci si budú voliť 13 europoslancov. Most-Híd v súčasnosti nemá v europarlamente svoje zastúpenie.

Ak by strana uspela a do europarlamentu by prešli súčasní poslanci Národnej rady, na ich miesto by išli náhradníci. Do pléna by sa tak mohla po pár rokoch vrátiť napríklad bývalá členka Mostu-Híd Edita Pfundtnerová či Péter Vörös.

Bugár oznámil tiež zvolanie v poradí ôsmeho straníckeho Snemu, ktorý sa má konať 13. septembra v Bratislave. Most-Híd si prevolí stranícke orgány vrátane predsedu.