Prieskum Polis: Rozdiel medzi Ficom a Kiskom sa znižuje

Medzi prvými dvoma kandidátmi je rozdiel 11,4 percenta. S odstupom skončil tretí Milan Kňažko.

8. mar 2014 o 15:09 SITA

BRATISLAVA. Ak by sa prezidentské voľby konali už tento víkend, do druhého kola by sa podľa prieskumu agentúry Polis Slovakia pre agentúru SITA dostali Robert Fico a Andrej Kiska.

Rozdiel medzi oboma kandidátmi sa znížil na 11,4 percenta, vo februári bol 15,8 percenta.

Súčasný premiér a predseda strany Smer Fico by podľa výsledkov marcového prieskumu získal 37,8 percenta hlasov, nezávislému kandidátovi Kiskovi by svoj hlas odovzdalo 26,4 percenta opýtaných.

Hrušovský má päť percent

Za Ficom a Kiskom by ako tretí podľa prieskumu skončil občiansky kandidát Milan Kňažko, ktorý by získal 11,2 percenta hlasov, nasleduje občiansky kandidát Radoslav Procházka s 8,1 percentami a kandidát Ľudovej platformy Pavol Hrušovský, ktorému by svoj hlas dalo 5,2 percenta opýtaných.

Kandidát SMK Gyula Bárdos by skončil šiesty a získal by 4,5 percenta hlasov, občiansky kandidát Ján Čarnogurský by oslovil 2,5 percenta opýtaných, občianska kandidátka Helena Mezenská by získala 1,4 percenta hlasov, kandidát KSS Ján Jurišta by dostal 1,3 percenta hlasov.

Preferencie ostatných kandidátov neprevyšujú jedno percento.

Štvrtina je nerozhodnutá

Agentúra Polis Slovakia robila telefonický prieskum pre agentúru SITA od 2. do 7. marca. Zúčastnilo sa na ňom 1420 respondentov starších ako 18 rokov v celej Slovenskej republike.

Respondentov sa pýtali: Ak by boli prezidentské voľby tento víkend, ktorého kandidáta by ste volili?

Preferencie jednotlivých kandidátov vyrátali pri 59-percentnej účasti respondentov, 25 percent z nich nebolo rozhodnutých, voliť by nešlo 16 percent.

Agentúra Polis Slovakia upozorňuje, že výsledky prieskumu sú platné len na obdobie zberu údajov. Výsledky volieb sa podľa agentúry môžu aj výraznejšie líšiť vzhľadom na to, že televízne a mediálne diskusie kandidátov vrcholia.