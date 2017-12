Prieskum MVK: Kiska sťahuje Ficov náskok

Kto volí jednotlivých kandidátov

Andreja Kisku by podľa prieskumu MVK vo voľbách volili najmä sympatizanti hnutia Daniela Lipšica NOVA a strany Mariana Kotlebu ĽSNS. Svoj hlas by mu dalo 51,5 percenta voličov NOVA a 48,3 percenta sympatizantov ĽSNS.

Podporu má Kiska aj medzi ľuďmi, ktorí nevolili vo voľbách do Národnej rady, volilo by ho 46,1 percenta z nich. Svoj hlas by mu však dalo aj 45,6 percenta prívržencov SNS, 42,8 percenta voličov OĽaNO a 40,4 percenta sympatizantov SaS.

Favorita prvého kola volieb premiéra Roberta Fica by volili najmä sympatizanti jeho strany Smer. Svoj hlas by mu dalo 92,9 percenta voličov Smeru. Volili by ho aj prívrženci SNS (18,1 percenta), ĽSNS (17,7 percenta) a nevoliči vo voľbách do parlamentu (14,1 percenta).

Ďalšieho uchádzača o post hlavy štátu Radoslava Procházku by v prvom kole volilo 34,5 percenta sympatizantov SDKÚ, 24,8 percenta voličov SaS a 22 percent prívržencov NOVA.

Kandidát Ľudovej platformy (KDH, SDKÚ, Most-Híd) Pavol Hrušovský by podporu našiel najmä medzi voličmi KDH (59,7 percenta), SNS (12 percent) a SaS (10,4 percenta). Volilo by ho však len 2,7 percenta sympatizantov SDKÚ a 8,1 percenta voličov Most-Híd.

Sympatizanti týchto dvoch strán podporujú skôr občianskeho kandidáta Milana Kňažka. V kresle prezidenta by ho rado videlo 28,9 percenta voličov SDKÚ a 20,1 percenta voličov Mostu-Híd. Kňažka by volili aj prívrženci SaS (14,6 percenta) a voliči iných neparlamentných strán (17,2 percenta).

Kandidát SMK Gyula Bárdos má podporu najmä medzi voličmi SMK (75,5 percenta) a Mostu-Híd (31,5 percenta).

sita