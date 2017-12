Procházka: Kňažko glosuje, ja aj makám

Vo vedení KDH už dnes zostali len ľudia, ktorí chcú koalíciu so Smerom, vraví RADOSLAV PROCHÁZKA.

9. mar 2014 o 19:00 Miroslav Kern

Prieskumy mu nedávali veľa šancí na druhé kolo, RADOSLAV PROCHÁZKA stále verí, že ho ľudia budú voliť a má šancu uspieť v druhom kole.

Do volieb je už len pár dní. Dostanete sa do druhého kola?

„Ľudia rozhodnú, kto sa dostane do druhého kola."

Keď sme s vami robili rozhovor v auguste, boli ste si istý.

„Istý som si nebol nikdy. To sa nedá. Voľby sú o tom, že rozhodnú ľudia, ale aj dnes verím, že sa do druhého kola dostanem a budem v ňom úspešný."

Zvýšilo sa vaše presvedčenie, že vyhráte prezidentské voľby?

„Zostalo rovnaké."

Podľa prieskumov sa tam dostane Kiska a nie vy.

„Podľa akých prieskumov?"

Podľa všetkých za posledné mesiace, okrem jedného.

„Podľa prieskumov mal vyhrať banskobystrické župné voľby Maňka alebo Kaník a české prezidentské voľby Fischer. Toľko k prieskumom."

Vašimi najväčšími súpermi sú Kiska a Kňažko.

„Spolukandidátmi."

Prečo by ľudia mali voliť vás a nie Kisku?

„Ľudia si vyberú podľa vlastného gusta, o kom si myslia, že ich lepšie zastúpi. Bolo by super, keby si vybrali podľa toho, o kom si myslia, že ich lepšie zastúpi, lebo keď chodím po Slovensku, stretávam sa aj s názorom, že my by sme najradšej volili vás a asi to aj urobíme, ale keď v novinách píšu, že v druhom kole má najväčšiu šancu Kiska, váhame, lebo nechceme, aby bol prezidentom Fico, aby mal Smer všetko v štáte. Ten reklamný marketingový nástroj, ktorým prieskumy sú, môže fungovať. Spolieham sa na to, že si ľudia postavia vlastnú hlavu a rozhodnú podľa vlastného presvedčenia. Rozdiel medzi Andrejom Kiskom, ktorého som videl v nedeľu a opäť sa mi potvrdilo, že to je veľmi milý a srdečný pán, a mnou je v tom, že kandidujem s programom hlavy štátu a Andrej Kiska s programom prvej dámy."

A prečo vás a nie Kňažka?

„Pretože viem veľmi presne, čo a ako by som v tom úrade chcel urobiť a o čom som presvedčený, že Slovensko dnes potrebuje, aby sa urobilo."

A to Kňažko nemá?

„Nie."

Nevie, čo by urobil, keby sa stal prezidentom?

„Od Milana Kňažka, ktorý bol jedným z hrdinov mojej mladosti, som počul zatiaľ iba glosy, čo v tomto štátne nefunguje. A sú časy, keď by si štát, akým je Slovensko, mohol dopriať v úrade prezidenta nonšalantného producenta bonmotov, glos a takého kritického pohľadu na to, čo všetko tu nefunguje, ale my dnes ten luxus nemáme a potrebujeme v úrade človeka na vrchole síl, ktorý si vyhrnie rukávy a reálne v úrade odmaká veci, ktoré krajina zúfalo potrebuje."

Prečo ste vlastne išli do politiky? Mali ste rozbehnutú právnickú kariéru.

„Z veľkej časti to je osud. Každý máme niečo napísané v životnej ceste, a z veľkej časti to bolo rozhodnutie posunúť sa z pozície kritického komentátora dejov okolo seba do polohy, v ktorej môže človek využiť vlastnú skúsenosť, talent a predpoklady na to, aby pre svoju vlasť niečo urobil. Mal som ponuku ísť do parlamentu už štyri roky predtým."

Tiež od KDH?

„Áno. A zdalo sa mi, že ešte potrebujem dobudovať osobnú aj profesijnú zrelosť. V roku 2010 už som nemal dôvod mať takéto zábrany. Samozrejme, že som mal pred tým obavu, či na tú partičku vymakaných borcov budem mať."

Tým myslíte kádehákov?

„Nie, celú tú štátotvornú elitu. A rýchlo som zistil, že takéto obavy neboli úplne opodstatnené a že som sa nemusel trápiť, lebo až taká vymakaná partička borcov to nie je. Toto sa dá, tak ako je to dnes populárne, označiť za aroganciu, ale ja sa hlásim k vlastnej kompetencii a myslím, že zakríknutosť, predpokakanosť a šúchanie nohami - hlavne, že je teplučko, aj keď je smrádeček - je to, čo nás nikam neposunie."

Vravíte, že ste išli do politiky preto, aby ste urobili niečo pre Slovensko. Čo ste zatiaľ urobili?

„V parlamente sa mi podarilo napísať a presadiť zákon, ktorý samosprávam umožnil rozhodovať, či chcú, aby na ich území v pohostinstvách boli hracie automaty. Za tri mesiace platnosti a účinnosti ho využilo niekoľko desiatok samospráv. Žiaľ, nová smerácka vláda ho potom rýchlo zrušila. Podarilo sa mi zabrániť, aby masové cezhraničné prideľovanie občianstva iba na princípe krvi rozvrátilo vzájomné vzťahy Slovenskej a Maďarskej republiky a podarilo sa mi na pôde ústavnoprávneho výboru presadiť veľmi zásadné veci, na ktoré zvonka celkom dobre nevidno, ale ktoré korešpondujú s mojím presvedčením, že dnes na Slovensku nepotrebujeme každý týždeň či mesiac legislatívnu infláciu, ale že potrebujeme rozvážnejší, svedomitejší a pomalší legislatívny proces. Základným motívom môjho pôsobenia vo verejnej službe je sloboda od straníckeho pohľadu na svet."

Vy ste vstúpili do strany, ktorá bola jednou z tých najstraníckejších.