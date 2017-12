Analytik Duleba: Krymský scenár sa na východe Ukrajiny nepodaril

Referendum na Kryme môže podľa Alexandra Dulebu viesť k oveľa väčšej eskalácii napätia, než sme svedkami teraz.

9. mar 2014 o 17:26 SITA

BRATISLAVA. Krymský scenár sa v ďalších východných a južných oblastiach Ukrajiny nepodaril. V nedeľňajšej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Alexander Duleba.

Ešte pred týždňom aj tam podľa neho boli masové demonštrácie a nepokoje, no teraz tam už vychádza do ulíc len pár stoviek proruských demonštrantov.

„Toto je veľmi dôležitý faktor, ktorý, myslím si, má aj dosah na zmenu taktiky Ruska,“ povedal Duleba.

Dodal, že sa tam darí konsolidovať situáciu, čo je paradoxný efekt, ktorý možno Rusko nechcelo dosiahnuť.

Napravili chybu Majdanu

Možnosť použitia sily zo strany Ruska podľa Dulebu skonsolidovalo situáciu a Rusko vlastne napravilo politickú chybu Majdanu. Keď sa sformovala vláda, tak v nej východná a južná Ukrajina nemali zastúpenie (Strana regiónov zvrhnutého prezidenta Viktora Janukovyča silná v týchto regiónoch je teraz v opozícii – pozn. SITA).

„Pokiaľ by Rusko nezasiahlo tak, ako zasiahlo, tá vláda by neprežila ani rok a prirodzené proruské nálady by len rástli,“ vyhlásil Duleba.

Tým, že Rusko pristúpilo k hrozbe použitia sily, zomkli sa nielen ľudia, ale aj kľúčoví oligarchovia z južnej a východnej Ukrajiny, kde sa tvorí 70 percent HDP, ponúkli svoje služby Majdanu, respektíve súčasnej vláde. Príkladom je podľa Dulebu Igor Kolomojskij, ktorý je v súčasnosti gubernátorom dnepropetrovského regiónu, Sergej Taruta zobral zodpovednosť za Doneck.

„Toto bolo niečo, s čím zrejme nikto nerátal a to mení situáciu,“ povedal Duleba.

Referendum bude zlomovým bodom

Rusko podľa Dulebu nechce dvojstranné rokovania s Ukrajinou. „Podľa môjho názoru oni chcú mať multilaterálne rokovania. Čiže nútiť ich do bilaterálnych rokovaní s Ukrajinou je možno úplne zbytočné, lebo je to pre nich neakceptovateľné,“ dodal Duleba.

Po Krymskom referende bude podľa neho kľúčový postoj ukrajinskej vlády. Na polostrove má svojich obkľúčených vojakov v posádkach a vznikne otázka, či má Ukrajina právo brániť svoje suverénne územie.

„To bude zlomový bod, ktorý môže viesť k oveľa väčšej eskalácii napätia, než sme svedkami teraz,“ povedal Duleba.

Taktika Ruska sa teraz zmenila podľa neho tak, že už sa netlačí na zmenu pomerov vo východných a južných oblastiach, ale čaká sa na to, aký bude scenár na Kryme. Pritom aj Rusko by muselo meniť ústavu, ak by sa k nemu mal Krym pripojiť – teraz je to možné len na základe dohody s vládou, pod ktorú pripájaný subjekt patril.

Frustrácia za rok 1999

Súčasné nastavenie systému európskej bezpečnosti nie je podľa Dulebu v záujme Ruskej federácie.

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev v máji 2008 navrhoval nový európsky bezpečnostný pakt pár mesiacov pred vojnou v Gruzínsku. Vtedy navrhoval, aby sa takéto krízové situácie riešili mierovými kongresmi.

Z ruskej strany je podľa Dulebu veľká frustrácia z roku 1999, keď nemohla spolurozhodovať o použití sily v Európe, vtedy konkrétne v bývalej Juhoslávii, pričom dovtedy Rusi dlhodobo do takýchto otázok hovorili.

Podľa Dulebu má teraz Rusko predstavu medzinárodnej konferencie, kde by sa rokovalo aj o ústave a federalizácii Ukrajiny, čo je ruským záujmom.

