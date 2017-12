Uznávaný právnik, osamelý politik. Profil Radoslava Procházku

Ako politik je solitér, v KDH sa nepresadil a rozišiel sa aj s bývalým spojencom Danielom Lipšicom.

Ako právnika ho uznávajú aj politickí protivníci. Ako politik je však solitér, v KDH sa nepresadil

a rozišiel sa aj s bývalým spojencom Danielom Lipšicom

Miroslav Kern





Je štvrtok, päť hodín popoludní. Vo Zvolene na niekdajšom najdlhšom námestí v Československu sa z malého pódia ozýva hlas moderátora Petra Šarkana Nováka. Volá ľudí na bezplatný koncert Zdenky Prednej a stretnutie s kandidátom na prezidenta – „naším kamarátom“ Radoslavom Procházkom, ktorý „má za sebou veľa práce pre občanov“.

Ľudí pribúda a keď Predná spieva, je ich pri pódiu tak 150. Chodí medzi nimi zopár dobrovoľníkov, rozdávajú minerálky a predvolebné letáky. Na poslednej strane je fotka Procházku na malotraktore a „ostrá otázka“ pre manželku.

„Váš manžel si vo verejnej službe spravil dobré meno ako odborník a človek s pevnou osobnou integritou. Ak sa mu niečo vyčíta, tak len to, že pôsobí egocentricky.“ Katarína Procházková odpovedá, že jej muž je v skutočnosti solidárny človek, hoci skrytým spôsobom. Až po dvoch rokoch sa vraj od neho dozvedela, že na diaľku adoptoval africké dieťa, ktorému platia vzdelanie.

Po pár pesničkách vyjde na pódium Procházka. Začína tým, že sa nemôže usmievať, lebo do neho Šarkan pred chvíľou „natlačil famóznu zvolenskú makovú štrúdľu“. Hovorí asi desať minút – o tom, ako treba vrátiť na Slovensko rovnováhu, o šikane úradov, o tom, že nemá za sebou veľkú stranu ani veľké peniaze, o rovnosti pred zákonom, spravodlivosti, práci. Nasledujú osobné rozhovory občanov s kandidátom. Procházka stojí desať metrov od pódia a kto chce, príde za ním. V priebehu pätnástich minút sa pri ňom vystrieda asi tucet Zvolenčanov. Každého si vypočuje, usmeje sa na neho, podá mu ruku, občas sa úslužne ukloní, no aj tak vidno, že ide o míting ústavného právnika. O emócie sa tu stará iba speváčka, kandidát odchádza ešte pred tým, než dospieva.

Učenlivý

Štyridsaťjedenročný Procházka prežil detstvo a mladosť na bratislavskom sídlisku Petržalka, kde chodil aj do základnej školy. Jeho otec býval tlačovým tajomníkom Slovenského ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže, po revolúcii mal rovnakú funkciu v KDH.

Po absolvovaní gymnázia vyštudoval Procházka Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Študoval aj na americkej Yale Law School, odkiaľ si priviezol titul JSD. Zo slovenských škôl má JUDr. aj PhD.

„Na rozdiel od mnohých nás ostatných sa na neho vedomosti lepili bez väčšieho úsilia tak nejako samy,“ hovorí dlhoročný kamarát a bývalý spolužiak Michal Sallem. Advokát vraví, že Procházka je výnimočne disponovaný človek, ktorý bol zároveň výborne jazykovo vybavený. Okrem dobrej angličtiny zvláda aj francúzštinu, pasívne ovláda aj ruštinu a nemčinu. Sallem hovorí, že bývalý spolužiak má rád ľudí a udržiava kontakty s kamarátmi.

V ankete SME sa ako jediný spomedzi prezidentských kandidátov priznal k fajčeniu marihuany. „Ochutnal som to asi pred dvadsiatimi rokmi v partii na vandri v Strážovských vrchoch, ale neurobilo mi to dobre a už to skúšať nepotrebujem," odpovedal. „Na rozdiel od Billa Clintona som totiž aj šlukoval."

Nie je abstinent, v jeho okolí sa však nehovorí ani o tom, že by alkohol konzumoval v neobvyklej miere. „Okrem obdobia medzi Popolcovou stredou a Veľkonočnou nedeľou pijem pravidelne víno, najčastejšie k jedlu. Má na mňa vyslovene priaznivý vplyv a hoci sa tomu asi ťažko verí, dokáže zo mňa urobiť príjemného, zhovorčivého, priam vľúdneho človeka,“ píše o sebe. V ostatnom období však pitie vraj dosť zanedbáva a niekedy mu jedna sedmička vína vydrží s manželkou aj dva tri dni. Pred kampaňou prestal fajčiť a návyk si liečil nikotínovými žuvačkami. Cez kampaň fajčiť opäť začal.

Pred rokmi chodil s herečkou Luciou Hurajovou, neskôr si vzal za ženu svoju študentku Katarínu. „Z úloh, ktoré dnes v živote plním, považujem za najdôležitejšiu úlohu otca rodiny. Oženil som sa v roku 2006 a som rád, že som to urobil. Máme dve malé deti, prvorodeného syna a mladšiu dcéru. Žijeme v trojgeneračnej domácnosti s veľkou záhradou a piatimi psami,“ píše o sebe a dodáva, že je aj gazdom, ktorý sa stará o ovocné stromy a malý vinohrad. Športuje – hrá hlavne futbal – a je aj športovým fanúšikom. Hoci je rodený Bratislavčan, ako obľúbené mužstvo uvádza Spartak Trnava. „Môj otec je Trnavčan, moja žena je Trnavčanka a pre pokoj v rodine sa nič nestane, keď bude Spartaku drukovať aj nový prezident.“

Pred niekoľkými mesiacmi prestal pre šport nosiť okuliare. Na bilbordoch, ktorých sa minulé leto objavili stovky, ho niektorí pre zmenu imidžu vôbec nespoznávali.

Z experta politikom

[content type="longread-pos" pos="left"]

Kto volí

Radoslava Procházku

volia ho v rovnakej miere muži aj ženy

dve tretiny jeho voličov majú do 44 rokov

takmer tri štvrtiny jeho voličov majú maturitu, alebo vysokú školu

medzi voličmi má väčší podiel študentov ako ostatní kandidáti

má vyššiu podporu v mestách s 50- až 100-tisíc obyvateľmi

vyššiu podporu má v Trenčianskom a Žilinskom kraji

najviac voličov má medzi sympatizantmi Novy, medzi ľuďmi, ktorí nevedia, akú stranu majú voliť, a medzi sympatizantmi SaS.

Zdroj: prieskum agentúry Focus z prelomu januára a februára

[/content]

Procházka začal s politikou ešte ako študent. Prihlásil sa do Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska (KDMS), ktorá je mládežníckou organizáciou KDH. V čase, keď vrcholil zápas opozície s Vladimírom Mečiarom, zoznámil sa s ľuďmi z vedenia strany, ktorej predsedom bol vtedy Ján Čarnogurský. Daniel Lipšic, ktorý bol neskôr jedným z jeho hlavných politických spojencov v KDH, v KDMS nebol. Bol šéfom Občiansko-demokratickej mládeže, ktorá bola blízka Demokratickej strane Jána Langoša.

Procházkovo meno sa v médiách začalo objavovať na konci 90. rokov. Profiloval sa ako právnik, nie politik. Písal do SME a pri mene si uvádzal, že je "doktorandom Yale Law School". O pár rokov neskôr sa už podpisoval ako "poradca Ústavného súdu SR". Bol zástupcom Slovenska pred súdnym dvorom EÚ, pracoval pre Európsku komisiu, Benátsku komisiu pre demokraciu prostredníctvom práva, je autorom či spoluautorom jedenástich kníh.

Ako odborníka ho rešpektovali nielen ľudia blízki pravici. Za prvej vlády Roberta Fica sa o ňom s rešpektom vyjadrovali aj poslanci Smeru - za autoritu ho považovali Mojmír Mamojka či Miroslav Číž. Do vysokej politiky vstúpil v roku 2010, keď kandidoval za KDH do parlamentu. Na kandidátke sa prekrúžkoval o 11 miest vyššie, stal sa poslancom a predsedom ústavnoprávneho výboru. Za KDH bol znovu zvolený v roku 2012. Patrí k aktívnym poslancom, v parlamente vystupuje pomerne často a počuť ho aj na ústavnoprávnom výbore. V minulom volebnom období predložil spolu s ďalšími poslancami šesť návrhov zákonov, v tomto dva.

„Pre mňa je to rešpektovaný politický súper a naše stretnutia pred kamerami vždy zaručia, že sa divák nebude nudiť,“ hovorí súčasný šéf ústavnoprávneho výboru parlamentu Róbert Madej zo Smeru, ktorý bol v minulom volebnom období Procházkovým podpredsedom vo výbore.

V roku 2012 mu Procházka v priamom prenose TA3 povedal, že ho asi uniesli na chvíľu mimozemšťania a vrátili ho v neporiadku. Zo živého vysielania krátko na to odkráčal so slovami "to nemá zmysel". Odišiel po Madejovom výroku, že "z dobrého právnika sa stal zlý politik“.