Opozícia predvolá Boreca pre kauzu Olejník, zvažuje jeho odvolávanie

Opozícii doterajšie vysvetlenia, prečo minister pomohol odsúdenému košickému poslancovi, nestačia.

10. mar 2014 o 14:48 TASR





BRATISLAVA. Minister spravodlivosti Tomáš Borec (nominant Smeru) bude musieť opätovne prísť do parlamentu vysvetľovať, prečo podal mimoriadne dovolanie v korupčnom prípade bývalého košického mestského poslanca Františka Olejníka.

Opoziční poslanci si ho chcú pozvať na mimoriadne zasadnutie ústavnoprávneho výboru.

Na spoločnej tlačovej konferencii to v pondelok oznámil Daniel Lipšic (Nova), Lucia Žitňanská (nezaradená), Miroslav Kadúc (OľaNO) a Martin Poliačik (SaS).

Poslanci zároveň uviedli, že sú pripravení podpísať sa pod návrh na odvolanie ministra z funkcie v prípade, že jeho vysvetlenia nebudú považovať dostatočné.

Nešiel do väzenia

Po zásahu Boreca sa z korupcie právoplatne odsúdený Olejník vyhol väzeniu. Minister 29. januára 2014 odložil výkon jeho trestu. Ešte predtým, 20. decembra 2013 podal v kauze mimoriadne dovolanie.

Opoziční poslanci považujú doterajšie zdôvodnenie týchto krokov za všeobecné a nedostatočné. Borecova predchodkyňa Žitňanská uviedla, že minister mal právo využiť mimoriadny opravný prostriedok, musí to však vedieť konkrétne zdôvodniť.

"Pokiaľ tak nevie minister spravodlivosti urobiť, nevie uniesť svoju zodpovednosť za podpis, ktorý dal pod toto mimoriadne dovolanie," vyhlásila exministerka.

Poslanci chcú Boreca konfrontovať s rozsudkom Najvyššieho súdu, ktorý potvrdil v Olejníkovom prípade verdikt Špeciálneho súdu v Pezinku.

Lipšic: Demotivujete

Daniel Lipšic v pondelok novinárom prečítal niektoré jeho pasáže.

Zopakoval, že Olejníka odsúdili najmä na základe odposluchov jeho telefonátov, prvostupňový aj odvolací súd pritom nemali o tomto dôkaze žiadne pochybnosti.

Lipšic sa preto domnieva sa, že šéf rezortu spravodlivosti vyslal dva zničujúce signály do spoločnosti. Prvý orgánom činným v trestnom konaní, druhý skorumpovaným politikom.

Polícia, prokuratúra a súdy sa podľa Lipšica budú v oveľa menšom rozsahu snažiť odhaľovať korupciu, keď vidia, že to nikam nevedie.

"Snažíte sa márne. Keď aj niečo odhalíte, odstíhate, odsúdite, aj tak nakoniec odsúdený do väzenia nepôjde. Nájde si záchranu v podobe ministra spravodlivosti," priblížil signál Lipšic.

Borec: Inak sa nedalo

Minister spravodlivosti už kauzu vysvetľoval 19. februára na zasadnutí brannobezpečnostného výboru parlamentu. Pred poslancami uviedol, že dovolanie bol povinný podať.

"Ako minister spravodlivosti mám povinnosť v zmysle podnetu od príslušnej osoby podať dovolanie, ak vyhodnotím, že to, čo v podnete je, je naozaj dôvodné," povedal minister, ktorý je presvedčený, že v prípade Olejníka postupoval štandardne.

V roku 2013, približne o mesiac skôr ako v prípade Olejníka, podal podľa vlastných slov aj dovolanie proti oslobodzujúcemu rozsudku v prípade inej osoby, zhodou okolností ústavného činiteľa.

Ako ďalej povedal minister, doteraz podal 31 dovolaní, z toho 18 v roku 2013. Minulý rok prišlo na ministerstvo spravodlivosti okolo 200 podnetov na podanie dovolania.

Pokiaľ ministerstvo dospeje k záveru, že dôvody žiadateľa sú oprávnené, minister dovolanie musí podať. "Je to prostriedok na zabránenie justičným omylom," vysvetlil Borec.

V tomto prípade postupoval podľa vlastných slov na základe vyhodnotenia toho, či bola vina Olejníkovi preukázaná "primeraným a zákonným spôsobom".

"Podľa nášho názoru boli nesprávne použité a vyhodnotené dôkazy, konkrétne odposluchy," spresnil Borec. Olejníkovi, ktorý po viacerých zamietnutých odvolaniach už mal nastúpiť na výkon trestu, minister nástup do väzenia odložil.

Na margo tejto skutočnosti povedal, že odsúdenému Olejníkovi trest ani neskrátil, ani neodpustil, len odložil jeho začiatok pre prípad, že by bolo jeho dovolanie úspešné a Olejníkov rozsudok by bol zrušený.

Ak by nastúpil na výkon trestu, ktorý by mu potom súd zrušil, musel by mu totiž štát platiť odškodné.