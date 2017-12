Strany sa menia, on zostáva. Profil Milana Kňažka

Milan Kňažko sa do politiky vracia po 12 rokoch. Zvolil si heslo „O mne viete všetko“. Je to skutočne tak?

Kandidát na prezidenta Milan Kňažko (68) sa do politiky vracia po dvanástich rokoch.

V kampani si zvolil heslo „O mne viete všetko“. Je to skutočne tak? Otestujte sa

Utvorte koridor. Tribún novembrovej revolúcie.

BRATISLAVA. „Keď som mal šesť týždňov, mama ma držala na rukách a povedala Vladovi: „Poď sem, ukážem ti bračeka.“ A Vlado mal ruku za chrbtom a v nej poleno. A prásk ho po mne. Tuším odvtedy sa začala utvárať tá moja drsnejšia povaha. Prvé, čo si pamätám z tohto sveta, bolo, že mi Vlado robí zle.“

Takto Milan Kňažko spomína na detstvo v knihe rozhovorov s Jánom Štrasserom Nosím v sebe mnohé jazvy, ktorú rozdáva priaznivcom počas predvolebných mítingov. Takto opísal, ako prišiel k prvej jazve, ktorá mu zostala pod nosom.

Keď bol druhák na základnej škole, nahneval sa na brata Vlada, lebo mu rozhádzal známky, ktoré zbieral. „Ja som si ich bránil, on ma zbil, a ja som schmatol nôž a bodol som ho do čela. Nôž sa mu zapichol pod kožu, kýval sa tam. Mama z toho bola na mŕtvicu. Ale inak sme sa mali naozaj radi.“

Herec, aktér nežnej revolúcie a politik Milan Kňažko sa narodil v Horných Plachtinciach neďaleko Veľkého Krtíša 28. augusta 1945. V blízkosti ležia Dolné Plachtince, odkiaľ pochádza herec Štefan Kvietik, a Stredné Plachtince, ktoré sú rodiskom Júliusa Pántika.

„Mamička mu bola z lazov. Keď sa s Milanovým otcom zobrali, žili v obchode. Mamička obchod viedla, predávala tam. Narodili sa im traja chlapci – Milan, Ján a Vlado,“ hovorí pamätník Ján Mäsiar zo Stredných Plachtiniec, ktorý sa s Kňažkovcami pozná.

Keď mal Milan Kňažko asi dva a pol roka, odsťahovali sa do Brezna a odtiaľ v roku 1949 do Bratislavy. V Plachtinciach mu zostali starí rodičia a sesternice, ktoré tam žijú doteraz. Rodičia aj s bratmi sú už po smrti.

Mäsiar spomína, že neskôr mal Kňažko ešte jedného brata. Aj ten už však zomrel. „Otec bol zavretý z politických príčin. Počas toho sa rodičia rozviedli. Aby ju zamestnali, tak sa s ním musela rozviesť. Ale keď otca prepustili, tak sa vrátili. Žili v Modrom Kameni, znovu sa zosobášili a mali ešte ďalšieho syna.“

Ako minister kultúry zabezpečil Kňažko podľa Mäsiara pre rodnú obec peniaze na opravu kostola. Bolo to okolo 200-tisíc korún. V auguste 2012 mu za to udelili titul čestného občana a pri budove radnice osadili pamätnú tabuľu s nápisom „Nech boh žehná tvoje kroky“.

Utvorte koridor. Tribún novembrovej revolúcie.

Baník, kulisár, herec

[content type="longread-pos" pos="left"]

Kto volí

Milana Kňažka:

volí ho mierne viac žien než mužov

vo zvýšenej miere ho volia ľudia od 25 do 44 rokov a od od 55 do 64 rokov

najvyšší podiel má medzi voličmi so strednou školou s maturitou

z kandidátov so slovenskou národnosťou ho najviac volia Maďari

spomedzi kandidátov má najmenší podiel nezamestnaných

medzi prívržencami má skôr ľudí so strednými a mierne nadpriemernými príjmami

má najviac voličov v mestách nad 100-tisíc obyvateľov

vyššiu podporu má na západe Slovenska

najviac voličov má medzi sympatizantami SDKÚ, berie ale aj z tých, čo sa nerozhodli, akú stranu budú voliť

Zdroj: prieskum agentúry Focus z prelomu januára a februára

[/content]

Amatérskemu divadlu sa Kňažko začal venovať počas štúdia na stavebnej priemyslovke. Pred tým, ako ho prijali na Vysokú školu múzických umení, pracoval ako kulisár v Slovenskom národnom divadle. Bol aj baníkom a lesným robotníkom.

Keď rodina prišla do Bratislavy, otec kúpil polovicu starého domu pod Hradom na Mikulášskej ulici. Potom, ako otca zavreli vo vykonštruovanom procese za protištátnu činnosť, dom skonfiškovali. Kňažkovci ho získali po roku 1989 späť v rámci reštitúcií. Teraz priestory prenajímajú cez firmu Emrok, ktorá je podľa obchodného registra jedinou Kňažkovou spoločnosťou. Figuruje tam so súčasnou manželkou Eugéniou, ktorá je bývalá baletka. Vzali sa v roku 1981. Majú spolu syna Róberta.

Sídlom Kňažkovcov je lukratívna vila pri Slavíne. Postavil ju v roku 2001, keď bol ministrom kultúry. Celkové náklady vtedy odhadoval na 12 miliónov korún. Podozreniam z pochybného financovania stavby sa bránil dokladovaním príjmov svojej rodiny. „Mňa nevyhnali na tribúnu ekonomické problémy. A nehanbím sa za to, že nie som chudobný. Nebývam v paneláku, ani v ňom bývať nechcem. Stavbu svojej vily viem do koruny vydokladovať,“ vravel Kňažko v marci 2001 pre SME.

Prvý raz sa Kňažko oženil ešte ako študent VŠMÚ. Bolo to v roku 1966. Počas nakrúcania v severočeskom Moste sa spoznal s kaderníčkou Marcelou. Narodili sa im dvaja synovia Michal a Martin.

Zlomový bol v jeho živote rok 1968. Po okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy v septembri 1968 vycestoval do Francúzska, kde strávil dva roky. Naučil sa jazyk a ďalej sa venoval štúdiu herectva. Keď prišiel v novembri 1968 na návštevu domov, dozvedel sa, že bratia emigrovali. Jano sa vybral do Kanady, Vlado do Austrálie. Kňažko to považuje za najväčší šok vo svojom živote. „Ja som mal na bratov vždy veľmi silnú väzbu, silnejšiu ako na rodičov. A odrazu boli preč.“

Vo Francúzsku sa spoznal s neskoršou druhou manželkou herečkou Michèle Montantinovou. Po návrate domov nastúpil na vojnu v Leviciach. V septembri 1970 prišla Michèle za ním do Československa. Mala však problémy so získaním pobytu. Kňažko v knihe priznáva, že využil protekciu. „Otec navrhol, že by mohol ísť za ministrom vnútra Lazarom, poznal ho ešte z čias, keď mal obchod s drevom v Brezne. Ja som sa ohlásil u ministra kultúry Válka, ten si ma vypočul a povedal, že skúsi niečo urobiť. Myslím, že tí dvaja ministri to nejako dali dokopy.“

Po novembri 1989 začínal pri Václavovi Havlovi...

Po rozvode s prvou manželkou Marcelou si Michèle vzal. V Československu si však nedokázala nájsť svoje miesto a v roku 1975 odišla. V lete 1976 vycestoval Kňažko za ňou do Francúzska, ale dozvedel sa, že už má niekoho iného. Aj tu pomohol minister kultúry Miroslav Válek, ktorý sa za Kňažka osobne zaručil, aby mohol ísť za hranice. Kňažko tvrdí, že ŠtB to najskôr podmieňovala podpísaním spolupráce, čo odmietol.

Protokoly ŠtB, ktoré zverejnil Ústav pamäti národa, evidujú Kňažka ako preverovanú osobu s krycím menom Herec. Táto kategória sa týkala ľudí, o ktorých mala ŠtB záujem, nie jej vedomých spolupracovníkov. Záznam je z júla 1979, vznikol teda tri roky po spomínanej udalosti. Vyplýva z toho, že ŠtB sa Kňažkom zaoberala dlhodobo. Do archívu zväzok uložili v júli 1983.