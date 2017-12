Muž, ktorému sa málilo byť anjelom. Profil Andreja Kisku

Podnikateľ, filantrop a politik Andrej Kiska toho v živote skúsil veľa.

Vychovali ho ako katolíka, uchádzal sa o členstvo v strane, flirtoval s židovstvom. Podnikateľ, filantrop a politik Andrej Kiska toho v živote skúsil veľa



Foto: SME - Gabriel Kuchta

BRATISLAVA. Robil som v obchodíku na pumpe od deviatej ráno do jedenástej večer a cez víkend už od šiestej do jedenástej večer. Bývali sme na dlážke piati Slováci ako gastarbeitri, bolo tam horúco, v noci sme si zabíjali šváby na holom tele a bolo mi tam ťažko.

Opisom „súkromného pekla“ spočiatku kariéry sa na výzvu moderátorky Eleny Vacvalovej začína divákom predstavovať podnikateľ, filantrop a dnes aj nezávislý prezidentský kandidát Andrej Kiska.

Sústredené ticho v nabitej sále banskobystrického hotela Lux chvíľami rozčerí len tlmené vyjednávanie stojacich penzistov o uvoľnenú stoličku. A neskôr partia vyholených mladíkov, ktorí sa rovnako ako na predošlých mítingoch vkradnú do sály, aby roztiahli transparenty o údajnej kandidátovej úžerníckej minulosti. Odfotia sa, odpľujú a o minútu sú preč.

Nádejný prezident im poďakuje za návštevu a v rozprávaní sa presúva k dobročinnej organizácii Dobrý anjel. A srdcervúcim príbehom, ktorými zdôvodňuje kandidatúru.

Bicykel nahradil mercedes a súkromné lietadlo. Foto: Archív A. K.

Nezahraný tromf

[content type="longread-pos" pos="left"]

Kto volí

Andreja Kisku:

volí ho viac žien ako mužov,

veľkú časť voličov má vo veku 25 až 44 rokov,

viac ako 70 percent jeho voličov má maturitu alebo vysokú školu,

vo zvýšenej miere ho volia ľudia s mierne nadpriemernými platmi,

podporu má v obciach všetkých veľkostí,

vyššiu podporu má v Prešovskom, Banskobystrickom a Bratislavskom kraji,

má vyššiu podporu medzi nevoličmi strán a nerozhodnutými,

ale aj medzi voličmi OĽaNO a Smeru.

Zdroj: prieskum agentúry Focus z prelomu januára a februára

Aura úspešného podnikateľa, ktorý jedného dňa firmy predal a začal sa nezištne venovať trpiacim deťom, sprevádza Kiskov prezidentský príbeh od začiatku. Ako prvého zaujal už v máji 2012 šéfa SaS Richarda Sulíka.

„Mám absolútne famóznu predstavu, veľmi dúfam, že ten človek do toho pôjde,“ hovoril Sulík pre agentúru SITA. Hoci tromf ešte nepomenoval, jeho poslanci už o mesiac o Kiskovi nahlas uvažovali a ako kandidáta ho neskôr navrhli aj partnerom z Ľudovej platformy.

„Prišiel som s dvoma menami, jedno bolo Kiska a druhé Procházka, ale nechceli o tom ani počuť,“ spomína Sulík.

Hoci Kiska o kandidatúre medzi známymi rozprával už najmenej od začiatku roka 2012, redaktorom Hospodárskych novín odpovedal v júni len vyhýbavo, že o úvahách o svojej kandidatúre už počul. Záujem o post oficiálne potvrdil v októbri 2012 ako druhý kandidát po Jánovi Čarnogurskom.

K rozhodnutiu ho posunulo odmietnutie kandidatúry expremiérkou Ivetou Radičovou a prieskum agentúry Focus, ktorý si objednal. V ňom vyšlo, že ak by Radičová nekandidovala, voliči by si do druhého kola s premiérom Robertom Ficom vybrali práve nestraníckeho ľudomila.

SaS si tak musela hľadať iného kandidáta. „Andrej chcel byť silou-mocou nezávislý, tak sme mu vyhoveli,“ vraví Sulík.

Kampaň, ktorú si financuje sám, však popradský podnikateľ rozbiehal aj s inými prieskumami. Takmer 30-tisíc darcom v databáze Dobrého anjela v lete rozposlal e-mail, v ktorom testoval názory na svoju kandidatúru. Hoci sa ozvali aj hlasy o zneužívaní charity na politické ciele, až 83 percent z tých, čo mu odpísali, nápad odobrilo.

Iný prieskum však Kiskovi odhalil, že jeho meno pozná len 27 percent ľudí. Ako prvý preto odštartoval bilbordovú kampaň už trištvrte roka pred voľbami.

Keď sa filantrop rozhodol ísť zmeniť Slovensko, väčšina voličov ho nepoznala. Foto: TASR

Pán neznámy

„Celý život som prežil v Poprade,“ začínal rozprávanie aj minulý týždeň na mítingu v Banskej Bystrici. Detstvo v príhovore preskočil a cez pár viet o štúdiu mikroelektroniky v Bratislave a kariérnych začiatkoch v Poprade prešiel zhurta na svoju obľúbenú americkú históriu. Tú opakuje takmer doslovne na prednáškach pre študentov, obchodníkov či darcov už roky.

Práve ťažké začiatky a spracovanie neúspechu považuje za najlepší začiatok pre opis jeho amerického sna na slovenský spôsob.

O detstve sa však zopár slov môžu jeho sympatizanti dočítať aspoň v brožúre Cesta manažéra z pekla, ktorú dostávajú na mítingoch.

Andrej Kiska sa narodil v Poprade pred 51 rokmi v učiteľskej rodine. Spolu s bratom Jaroslavom vyrastali v rodinnom domčeku blízko centra, ktorý musel neskôr s celou ulicou ustúpiť komunistickému palácu. Dnes v ňom sídli mestský úrad.

Hoci sa Kiskovci museli presťahovať do trojizbového bytu, pozemok pod rodičovským domom napokon zastavaný nebol a po revolúcii ho bratia odkúpili späť, aby na ňom postavili administratívnu budovu pre svoje firmy.

Rodinná schizma

Na domček sa viažu aj prvé spomienky štvorročného chlapca. V knižke opisuje, ako žil v jednej izbe so starou mamou zo Zamaguria, ktorá ho trpezlivo viedla ku kresťanstvu. „Keďže obaja moji rodičia boli učiteľmi a zúrilo obdobie normalizácie, vstup do kostola mi zakázali.“

Jeho otec to ako komunistický káder dotiahol až na podpredsedu okresného národného výboru, kde pod neho okrem školstva a kultúry spadali aj náboženské otázky.

„Bola to pomerne vysoká šarža, museli cez neho prechádzať všetky návrhy cirkevného oddelenia k personálnym otázkam kňazov, verejným náboženským podujatiam, zbierkam či k výstavbe kostolov,“ hovorí historik Patrik Dubovský.

Slovo podpredsedu ONV bolo podľa neho významné, i keď nie definitívne. „Politické rozhodnutie bolo na predsedovi a rade ONV a to všetko sa koordinovalo s okresným výborom KSS.“

Kiska tvrdí, že jeho otec vnútorne na Boha nikdy nezanevrel a nevie si preto predstaviť, že by sa našiel veriaci, ktorému by ublížil.

Hoci prezidentský kandidát sa dnes aj na mítingoch hlási k viere v Boha a na túto otázku vždy odpovedá cez blížiace sa sväté prijímanie deväťročnej dcéry Veroniky, blízko má aj k budhizmu.

Obálku jeho knihy zdobí manažér v kravate a budhistickom posede, na stránkach emotívne opisuje stretnutie s dalajlámom i dva týždne meditácií s mníchmi na Srí Lanke.

Hľadanie viery bolo u neho kľukaté. Tesne pred tridsiatkou dokonca pod vplyvom amerických zamestnávateľov a ich silnej rodinnej súdržnosti uvažoval, či je možné stať sa židom. „Vždy som sa snažil spochybňovať veci, klásť otázky a židovstvo pre mňa bolo o silnej viere. Nie o diskusii.“