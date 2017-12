Katolícki biskupi k prezidentským voľbám výzvu nechystajú

V novembri biskupi odkázali, že hlas veriacich môže dostať len ten kandidát, ktorý odmieta kultúru smrti.

12. mar 2014 o 13:26 SITA

BRATISLAVA. Katolícki biskupi žiadnu výzvu ani pastiersky list k prezidentským voľbám nechystajú.

Konferencia biskupov Slovenska nemá totiž dôvod odporúčať veriacim v prezidentských voľbách koho voliť, pretože veriaci sú natoľko vzdelaní, aby sa vedeli rozhodnúť zodpovedne.

V novembri katolícki biskupi v pastierskom liste napísali, že hlas veriacich pri akýchkoľvek voľbách môže dostať len ten kandidát, ktorý odmieta kultúru smrti.

„Bolo by zjednodušujúce, keby sme podcenili našich ľudí, keby sme menovali kandidátov. Ako keby sme kádrovali, že to je politik kultúry života, tento je zasa politik kultúry smrti. Podcenili by sme tým našich ľudí,“ povedal predseda KBS Stanislav Zvolenský.

Podľa neho veriaci majú náboženské poznatky, poznatky o živote, ktoré sú dostatočné na to, aby si vo svojom svedomí vedeli urobiť úsudok, ktorým by vedeli zodpovedať výzve voliť tých predstaviteľov vo verejnom živote, ktorí napomôžu kultúre života. Zvolenský vidí veľkú službu politikov, aj katolíkov, ktorí sú v politike, aby reprezentovali správne myšlienky, ktoré zodpovedajú prirodzenosti človeka.

Ísť voliť je pre katolíkov morálna povinnosť, ktorá vyplýva zo sociálnej náuky cirkvi. Podľa sociálnej náuky by každý občan mal ísť voliť. Účasťou na voľbách participujú veriaci na spoločnom dobre. Preto by sa ľudia mali zúčastniť na každých voľbách. Katolíci by mali voliť takých kandidátov, ktorí žijú v súlade s tým, ako cirkev vníma mravnosť.

Podľa pastierskeho listu katolíckych biskupov z roku 2010 zúčastniť sa na voľbách je povinnosť, ktorá vyplýva zo svedomia.