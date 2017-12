Čo by Fico povedal, keby dal SME rozhovor: Politika bol omyl, no zostávam

Takto alebo podobne by Robert Fico odpovedal na otázky SME, keby bol ochotný s denníkom hovoriť.

12. mar 2014 o 19:28 Lukáš Fila

Denník SME priniesol veľké profily a rozhovory s hlavnými kandidátmi na prezidenta. Robert Fico s novinami nekomunikuje, no jeho názory sú dôležité. Z rozhovorov, ktoré dal v minulosti SME, a z vyjadrení pre Pravdu, Topky, HN a TASR sme preto zostavili fiktívny rozhovor zložený z reálnych odpovedí. Niektoré otázky boli upravené, zmeny nemali vplyv na zmysel otázky ani odpovede.

Veľa západných eurosocialistov v roku 2011 rozrušila vaša cesta do Ruska, kde ste vystúpili na kongrese Putinovej strany. Prečo ste tam išli?

„Je to najsilnejšia politická strana v Rusku.“

Mnohých západných politikov to nepresvedčilo.

„Sme suverénna krajina a Smer je suverénna politická strana. Naše postavenie v strane európskych socialistov je mimoriadne silné, nikto nás nespochybňuje. Preto ak sa rozhodneme komunikovať s politickými štruktúrami, ktoré reálne existujú, nie je na tom nič zlé.“

Stotožňujete sa s politikou, ktorú presadzuje Putin?

„Rusko je krajina, ktorá má vlastný život. Ja som nikdy nezasahoval do vnútorných záležitostí Ruska tak ako ani USA. Je to krajina, ktorá je pre Slovensko mimoriadne dôležitá. Ak dovážame z Ruska 97 percent plynu, ropy a ďalšie suroviny, tak s ním musíme mať normálne vzťahy.“

Aký by mal byť prístup Slovenska k Ukrajine?

„Medzinárodné právo, koordinácia s EÚ a národnoštátne záujmy Slovenska namiesto prvoplánových výkrikov a siláckych gest. Ide o nášho najväčšieho suseda, kľúčovú krajinu z hľadiska energetickej bezpečnosti, preto si musíme zachovať chladnú hlavu a rozvahu. Jasne sme povedali, že pokiaľ ide o vojenské aktivity Ruska na území Ukrajiny, ide o porušenie medzinárodného práva. Je dobré, že v takejto závažnej téme panuje na Slovensku zhoda najvyšších ústavných predstaviteľov. Nesúlad vo vedení štátu by bol veľmi zlým signálom.“

Je doterajšia reakcia Únie postačujúca?

„To, čo sa prijalo, je prienik. Ten text je veľmi silný, lebo je to jeden hlas EÚ. Najhoršie by bolo, keby sme dnes neboli schopní povedať nič.“

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

„Je to pozícia, ku ktorej prejavujem veľký rešpekt. Aby nevznikal dojem, že z rozmaru nemám čo robiť, tak odchádzam z pozície predsedu vlády. Význam prezidenta bude narastať. Je to odhad, ktorý sa potvrdzuje v rôznych politických analýzach. Prezident bude musieť nielen dávať ľudí dohromady, ale aj garantovať politickú stabilitu a sociálny zmier. Sú to okruhy, kde som v poslednom období nadobudol obrovské množstvo skúseností.“

Máte v strane jasnú dvojku?

„V prípade úspešnej kandidatúry na prezidenta by som zúžil najvýznamnejšie pozície na podpredsedov Smeru. Sme výborný kolektív, žiadna ponorková choroba medzi nami nenastala.“

Bude premiérom Robert Kaliňák?

„Vedľa mňa vyrástla generácia politikov, ktorí by bez akýchkoľvek problémov zvládli pozíciu premiéra. Len v tomto okamihu vidím štyroch svojich najbližších spolupracovníkov, dám ich podľa abecedy, aby sa nešpekulovalo: Kaliňák, Kažimír, Maďarič, Paška. A boli by aj ďalší.“

Na sneme Smeru ste ocenili, ako Pavol Paška zvláda parlament. Mal by ho naďalej viesť?

„Pavol Paška a poslanci Smeru si musia niekedy vypočuť veci, ktoré sa v minulosti v parlamente nehovorili. Je to kultúra divočiny, ktorú do parlamentu vniesla časť opozície. Paľo Paška je pre mňa nenahraditeľným predsedom parlamentu.“

Po parlamentných voľbách ste hľadali koaličného partnera, hoci ste ho nepotrebovali, chceli ste vraj vytvoriť systém bŕzd a pák, lebo je nebezpečné, keď nie je vzájomná kontrola. Teraz hrozí, že okrem jednofarebnej vlády bude mať Smer aj prezidenta.

„Smer má dnes predsedu vlády, predsedu parlamentu a prezidentom je Ivan Gašparovič, ktorý bol zvolený s výraznou podporou Smeru. Prečo to doteraz nikomu neprekážalo? Prečo zrazu niekomu prekáža, že by tu mohla byť trojica ústavných činiteľov, ktorí dokážu komunikovať a spolupracovať? To naozaj chceme roztržky, ako mali Kováč s Mečiarom? Máme systém viacerých politických strán a sú tu pravidelné voľby. Nikto nemôže diskriminovať Smer tým, že by nemohol postaviť kandidáta do prezidentských volieb.“

Viete garantovať, že Smer sa nepokúsi posilniť kompetencie prezidenta?

„Zmena právomocí prezidenta je možná len zmenou ústavy. A na takúto zmenu je potrebná ústavná väčšina 90 a viac poslancov. Smer má iba 83 poslancov, preto tu existuje poistka, že bez dohody s opozíciou nemôže prejsť zmena ústavy. Smer nikdy neuvažoval o zmene postavenia prezidenta, pretože jeho právomoci sú dostatočné, záleží iba na prezidentovi, ako ich využíva.“