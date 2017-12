Ako sa budete rozhodovať v prvom kole prezidentských volieb? (anketa osobností)

Denník SME sa spýtal, ako a podľa čoho budú voliť osobnosti zo spoločenského, z umeleckého aj ekonomického života.

12. mar 2014 o 22:30 SME

Mnohí z nich sa ešte stále definitívne nerozhodli.

Táňa Pauhofová,

herečka

Voliť pôjdem, aj keby traktory padali. Kandidáta, pri ktorom verím, že by ma pri pohľade naňho na poste prezidenta hanba nefackovala, kandidáta, ktorý je vzdelaný, rozhľadený, priamy, argumentačne schopný, kandidáta v úplnej opozícii súčasnej vlády jednej strany a jej lídra, reprezentatívny, liberálne otvorený, kandidáta s názorom, ale aj ochotou počúvať. Budem pevne veriť a dúfať, že je to dobrý a čestný človek, ktorý tento post považuje za možnosť pomôcť spraviť z tejto krajiny miesto, kde sa človek nehanbí žiť, a bude mať dostatok síl na zmenu, ktorú tak veľmi potrebujeme.

Eva Babitzová,

riaditeľka rádia Expres

V týchto voľbách veľmi ťažko, nenachádzam kandidáta, o ktorom by som bola od začiatku jednoznačne presvedčená, že predstavuje prezidenta, na ktorého sa ako občianka teším a budem naňho ako na štátnika hrdá. Takže moja voľba bude to najlepšie z možného. Zároveň ma upokojuje uvedomenie si skutočnosti, že akokoľvek to dopadne, bude to lepšie ako teraz.

Koloman Kertész Bagala,

vydavateľ

Mal som spočiatku obavy, o čo ide Milanovi Kňažkovi, keď sa vracia do politiky, ale videl som, ako suverénne vystupuje, čítal som, ako argumentuje, a som presvedčený, že je odhodlaný a aj schopný dokončiť to, čo začal počas nežnej revolúcie - nadobro zbaviť moju domovinu komunistickej čvargy opäť bažiacej po absolútnej moci.

Adela Banášová,

moderátorka

Keďže ešte stále prebiehajú diskusie, neviem sa presne vyjadriť, ešte stále sa rozhodujem medzi niekoľkými zaujímavými kandidátmi.

Vladimír Baláž,

prognostik Slovenskej akadémie vied

Budem voliť človeka, ktorý niečo dokázal, je úspešný a nedostal sa k majetku prostredníctvom korupcie.

Roman Čonka,

šéfredaktor rómskych novín Romano Nevo Ľil

Priznám sa, že jednoznačného favorita spomedzi kandidátov nemám. Počkám si na koniec volebnej kampane, ktorá môže byť ešte zaujímavá. A môže sa stať, že svoj hlas v prvom kole nedám nikomu.

Ľubomír Drahovský,

analytik agentúry pre prieskum trhu Terno

Mojím kandidátom je človek, ktorý sa nebál aktívne zapojiť do naštartovania spoločenských zmien u nás. Svoje postoje spája so znalosťou vrcholovej politiky. Je demokrat. Takíto sú síce medzi kandidátmi dvaja, ale prednosť dám pánu Milanovi Kňažkovi.

Tomáš Džadoň,

výtvarník

Budem sa rozhodovať pre kandidáta, ktorý čo najmenej kalkuluje, ako získať hlasy. Za kalkuláciu považujem neúčasť na debatách s protivníkmi, nevyjadrovanie sa k témam, ktoré sú pre našu konzervatívnu spoločnosť neprijateľné, a naopak utvrdzovanie spoločnosti v jej konzervativizme a názorovej hibernácii. V druhom kole nebudem voliť menšie zlo.

Štefan Hríb,

šéfredaktor týždenníka .týždeň

Už som sa rozhodol, budem voliť Andreja Kisku. Zo všetkých kandidátov má pre mňa najprijateľnejšiu kombináciu názorov, minulosti a aktivít. Schopnosť podnikať a súčasne pomáhať chorým a slabým je správna alternatíva k nášmu milovanému socializmu.

Michal Hvorecký,

spisovateľ

Voliť pôjdem určite v oboch kolách. Na ideálnych kandidátov neverím. Z danej ponuky sa mi najviac pozdávajú Procházka, Kňažko a Kiska, v tomto poradí. V prvom kole dám hlas prvému z nich. V druhom tomu z nich, kto postúpi. Ak by ktokoľvek z týchto troch pánov vyhral, bol by to obrovský posun oproti všetkým doterajším prezidentom. Celkom mi postačí, keď tam bude niekto, kto neklame a nekradne.

Monika Kavecká,

predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek

Pri mojom rozhodovaní výrazne zavážila anketa SME, najmä odpoveď kandidátov o odmeňovaní sestier a pôrodných asistentiek. Určite nebudem voliť Andreja Kisku, ktorý nemá záujem riešiť naše problémy, ani Roberta Fica, ktorý nezáujem dokazuje skutkami ako predseda vlády. Chcem voliť Radoslava Procházku, pretože sa najintenzívnejšie zaujímal o problémy sestier a pôrodných asistentiek a zároveň verím, že ako prezident napadne na Ústavnom súde zákon kriminalizujúci zdravotníckych pracovníkov, čo už niekoľkokrát prisľúbil aj v minulosti.

Robert Kičina,

výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska

Pri svojom rozhodovaní som zvažoval najmä potenciál kandidáta na prezidenta spájať a reprezentovať občanov a tiež do akej miery sa jeho profil a názory približujú tomu, čomu verím.

Elena Kohútiková,

zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB banky

Voliť pôjdem určite, je to moje právo a dokonca to beriem ako občiansku povinnosť. Moje kritériá na kandidáta sú jednoduché - musí byť čitateľný, charakterný a zaujíma ma nielen to, čo hovorí, ale hlavne to, čo robí a ako žije. Mal by to byť človek s integritou, osobnosť, ktorá nás dokáže dôstojne reprezentovať aj v zahraničí.

Miloš Klátik,

generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku

Rozhodovať sa budem na základe profilov kandidátov - ako ich poznám alebo ako sa prezentujú na verejnosti. Prezident by mal byť človek na vysokej morálnej, vedomostnej i politickej úrovni, zrozumiteľne prezentujúci svoje názory, zastávajúci pravdu, spravodlivosť, slobodu a prísne konajúci v týchto intenciách, zastávajúci potreby občanov. Od prezidenta očakávam, že kladne vníma poslanie kresťanstva, jeho vklad pre spoločnosť, pomáha dobrej snahe kresťanských cirkví, ctí si a podporuje vytváranie dobrých podmienok pre zdravú rodinu ako základnú jednotku zdravej spoločnosti.

Ivan Kmotrík,

majiteľ Grafobal Group a ŠK Slovan Bratislava

Budem voliť Milana Kňažka, lebo má svoje dejiny.







Csaba Kiss,

galerista

Andreja Kisku som spoznal v roku 2000. Poznám ho ako obdivuhodne vyrovnaného muža s dobrým zmyslom pre humor, s mimoriadnou inteligenciou, integritou a súcitom. Viem, že jeho snaha pomáhať ľuďom je absolútne úprimná.

Eva Kováčechová,

Via Iuris

Chcem voliť osobnosť ktorá nebola zapletená do žiadnych škandálov a káuz a ktorá nie je predĺženou rukou vládnucej strany. Chcem prezidenta, ktorý bude nielen presne poznať svoje kompetencie, ale ich aj dôsledne využívať. Osobitne od neho očakávam, že využívaním svojej pôsobnosti v personálnych otázkach urobí reálne kroky na zlepšenie situácie v justícii. Chcem prezidenta, ktorý sa nebude báť robiť rozhodnutia a nebude nikomu slúžiť.

Tomáš Kováčik,

hovorca Národného pochodu za život

Rozhodnem sa na základe postoja kandidátov k ochrane života a rodiny a ich účasti na Národnom pochode za život, ako aj vašej ankety, v ktorej ste položili otázku, na ktorý pochod by prišli. Preto z môjho výberu vypadávajú kandidáti ako Andrej Kiska či Milan Kňažko. Robert Fico, ktorý dokonca obhajoval zabitie nenarodeného dieťaťa ako právo ženy, je pre mňa tiež neprijateľný. Všetci, ktorí do Košíc prišli a nebáli sa vyjadriť verejne svoj postoj, sú pre mňa prijateľní.

Peter Krištúfek,

spisovateľ

Som v Pekingu a budem tu aj cez voľby, takže sa zúčastním až na druhom kole. A rozhodne nebudem voliť Fica.

Martin Kultan,

generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera

V tejto chvíli nie som ešte pevne rozhodnutý, hoci mám určitú predstavu. Pri finálnom výbere zohľadním okrem občianskych postojov kandidátov aj ich prístup k zdravotníctvu. Najmä ich doterajšie kroky a vyjadrenia, pretože ich (ne)angažovanosť veľa napovedá o tom, ako sa postavia k takej dôležitej a univerzálnej ľudskej hodnote, ako je zdravie aj po zložení prezidentského sľubu.

Henrich Krejča,

šéf spravodajstva Markízy

Určite pôjdem voliť ako vždy a mám už aj svojho kandidáta. Rozhodol som sa na základe jeho charakterových vlastností, skúseností z minulosti a viery v to, že prinesie Slovensku medzinárodnú prestíž a úradu skutočnú váhu a dôstojnosť. S dovolením si však meno kandidáta nechám pre seba.

Peter Lipa,

spevák

Použijem svoj zdravý rozum, všetko, čo som sa o kandidátoch dozvedel v kampani, a všetko, čo o nich viem. Zároveň zvážim fakt, že volíme prezidenta, a nie premiéra. To pre mňa znamená, že ide o človeka, ktorý nás bude reprezentovať v zahraničí. Doma bude robiť politiku v rámci svojich ústavných právomocí. Verím, že si ich nebude vykladať po svojom, ale bude robiť to, čo od neho všetci očakávame.

Peter Lipták,

lekár

Od revolúcie už 25 rokov zaznamenávam v zdravotníctve a v celej spoločnosti narastanie chaosu a rozvratu. Preto nebudem voliť nikoho, kto sa na tomto procese podieľal. A tak mi zostáva iba Helena Mezenská. Jej unikátnu schopnosť zaoberať sa príčinami, riešiť príčiny, a nie následky považujem za úspešný recept pre našu chorú spoločnosť. Bohužiaľ, kandidujúci muži toho v našom štáte pokazili až priveľa.

Juraj Lukáč,

lesoochranárske zoskupenie VLK

Rád by som v týchto voľbách volil kandidáta, ktorý by sa podobal na T. G. Masaryka. Na súčasnom zozname kandidátov na slovenského prezidenta nikoho takého nevidím. Tomu prispôsobím svoje hlasovanie.

Michal Meško,

spolumajiteľ internetového kníhkupectva Martinus.sk

Budem voliť Andreja Kisku. Vážim si ho ako človeka za to, čo robí a čo dokázal. Vďaka svojim skúsenostiam vie pochopiť ľudí naprieč širokým spektrom a byť preto dobrým prezidentom, protiváhou, no zároveň i partnerom vláde.

Václav Mika,

generálny riaditeľ RTVS

Ďakujem za oslovenie a možnosť byť už tradične súčasťou ankety. V tomto prípade však nemôžem vyjadriť svoj občiansky postoj vzhľadom na to, že aj pre mňa platia Pravidlá volebného vysielania RTVS pre voľbu prezidenta. Pracovníci RTVS nemôžu vyjadrovať svoje politické postoje a názory v spojitosti s prezidentskými voľbami, ale ani jednotlivými prezidentskými kandidátmi.

Ivana Molnárová,

riaditeľka portálu Profesia.sk

Keby som sa na výber prezidenta pozrela z pohľadu výberu, stanovím si podmienky: mal by byť profesionál aj s formálnym vzdelaním v oblasti, kde bude pôsobiť, ideálne s právnym vzdelaním a znalosť ústavy výhodou. Prax na trhu práce pomáha, takže plusom je skúsenosť v politike. Dôležité je byť inovatívny, v niečom nový oproti ostatným kandidátom, aby vedel priniesť nový pohľad a víziu pre post prezidenta aj pre štát. V tomto výbere má môj hlas v prvom kole Radoslav Procházka. V druhom kole bude výber jednoduchý a budeme vyberať z kandidátov, ktorí nám zostanú. Vládu jednej strany sme tu už mali a neosvedčila sa. Kandidát, ktorý ju má v pláne vrátiť, je u mňa neakceptovateľný.

Pavol Múdry,

Medzinárodný tlačový inštitút

Budem voliť kandidáta, u ktorého predpokladám, že funkciu prezidenta bude vykonávať v prospech občanov, a nie strany, ktorá ho nominovala. A nebudem voliť kandidáta, ktorý by mal tento úrad ako politický dôchodok. Ja si želám aktívneho a výkonného prezidenta, a preto budem voliť mladšieho kandidáta.

Radovan Pala,

partner advokátskej kancelárie TaylorWessing e/n/w/c

Väčšinu života som prežil s prezidentmi, ktorí nedávali dôvod na občiansku hrdosť a bol by som rád, keby sa to aspoň trochu zmenilo. Z hľadiska usilovnosti a marketingovej šikovnosti si úspech najviac zaslúži favorit volieb, „erotický“ vzťah k moci a luxusu je však pre pluralitu nebezpečný. Budem voliť toho kandidáta na prezidenta, o ktorom si myslím, že má skúsenosti a rozhľad na to, aby funkciu zvládal dôstojne, a teda v prospech štátu aj v opozícii k „silnej“ vláde, bez záťaže vlastného ega alebo ideológií.

Igor Rintel,

predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR

Budem zvažovať názory kandidátov na problémy, ktoré sú podľa mňa dôležité. Budem voliť toho kandidáta, ktorého názory na minulosť aj súčasnosť spolu s jeho ľudskými kvalitami vytvárajú predpoklad, že bude brzdou nárastu extrémizmu a nacionalizmu a bude dôstojným reprezentantom Slovenska ako člena EÚ a NATO v zahraničí.

Emília Sičáková-Beblavá,

slovenská antikorupčná odborníčka, pedagogička, aktivistka

Môj kandidát na prezidenta nemusí byť ideálny, ale mám naňho vysoké nároky. Mal by to byť slušný človek, ale aj rešpektovaný odborník. S víziou rozvoja krajiny a dostatočným dynamizmom na jej naplnenie. Mal by napriek konzervatívnym hodnotám rešpektovať a chrániť menšiny. Preto budem voliť Radoslava Procházku.

Romana Schlesinger,

riaditeľka združenia Queer Leaders Forum, zastupujúceho práva gayov a lesieb

V prezidentských voľbách dám v prvom kole svoj hlas Milanovi Kňažkovi, pretože je jediným kandidátom, ktorý prejavil záujem o schválenie registrovaného partnerstva. V druhom kole budem voliť kohokoľvek okrem Roberta Fica.

Ľuboš Sirota,

riaditeľ personálno-poradenskej spoločnosti McRoy Slovakia

Kandidáta už vybraného mám. Rozhodla politická čitateľnosť, schopnosť pomenovať veci pravým menom a pripravenosť reprezentovať Slovensko. Navyše, netrpí naivitou týkajúcou sa postu prezidenta a jeho úloh. Ďalšie diskusie kandidátov už môj názor nezmenia, keďže pri nich ide najmä o naučené postupy a odporúčania tímov poradcov, často v duchu hesla: Stokrát opakovaná lož sa stane nakoniec pravdou.

Rudolf Sikora,

výtvarník

Do volieb idem s túžbou, aby už konečne nebol prezidentom komunista. Ďalej si želám, aby bol v tej funkcii človek tolerantný k všetkým menšinám. A do tretice, nechápem, aký je rozdiel pomáhať Mečiarovi a nepomáhať mečiarizmu.

Anton Srholec,

rímskokatolícky kňaz

Viem, koho voliť nebudem. Som zásadným pravičiarom, ale rozdrobená pravica urobila veľkú škodu, že nemá jednotného kandidáta. Čítal som editoriál Štefana Hríba, asi budem oscilovať medzi Hrušovským a Kiskom.

Gabriel Šípoš,

Transparency International

Prezident by mal mať charakter, politické zručnosti a prehľad, no a v súčasnej situácii by mal pre dobro slovenskej demo-kracie byť protiváhou Smeru. Procházka a Kňažko najlepšie spĺňajú tieto požiadavky. Štvrtou, no kľúčovou požiadavkou je však schopnosť voľby vyhrať, preto je zatiaľ najpravdepodobnejšie, že voliť budem Kisku.

Tamara Valková,

predsedníčka Slovenského syndikátu novinárov

Aj keď niektorí tvrdia, že novinár nemá chodiť voliť, nesúhlasím s tým. Idem voliť, som občianka tohto štátu. Tentoraz volím muža. Muža s aktívnymi politickými skúsenosťami, s jasným postojom k minulému režimu a v týchto dňoch aj s jasným postojom k Rusku a Vladimirovi Putinovi.

Pavel Vilikovský,

spisovateľ

Zatiaľ mám troch kandidátov, ale rozhodnem sa až v poslednej chvíli. Každý z nich má svoje prednosti, no žiadneho nevnímam bezvýhradne. Taký kandidát, s ktorým by som vo všetkom súhlasil, sa nerodí. Spolieham sa, že ten, ktorému nakoniec dám svoj hlas, postúpi do druhého kola a tam je to už jednoduché.

Jaro Vojtek,

režisér

Budem voliť prezidenta, ktorý je otvorený, čitateľný. Ktorý prinesie súdnictvu dôveru. Vnesie do úradu intelekt, etiku a morálku a tak bude mať prirodzenú autoritu. Určitá skúsenosť z politického života. Preto rozmýšľam nad Radoslavom Procházkom alebo Milanom Kňažkom.

Zuzana Wienk,

Aliancia Fair-play

Demokracia dostala obrovské množstvo rán a zúfalo potrebujeme prezidenta, ktorý bude dodržiavať ústavu a vyznávať demokratické hodnoty. Potrebujeme účinnú protiváhu svojvôle a ľudí, ktorí sa cítia byť nad zákonom. Budem sa pragmaticky rozhodovať, aby som šance na takého prezidenta zvýšila.

Jozefína Žáková,

generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní

V prvom kole, bohužiaľ, budem v zahraničí. V druhom kole budem hlasovať za toho z kandidátov, ktorý bude najlepšie zodpovedať mojej predstave prezidenta, ktorý by mal mať schopnosť uvážlivého politického nadhľadu, charizmu, ovládať jazyky a mať vystupovanie a záujmy hodné prezidenta.

Oto Žarnay,

prepustený učiteľ ocenený Bielou vranou

Budem sa rozhodovať viac srdcom než rozumom. Nechcem uvažovať o tom, či mám, alebo nemám voliť menšie zlo. Chcem voliť človeka, ktorý bol schopný urobiť niečo aj pre iných, nielen pre seba. To je záruka, že sa nebude chcieť skompromitovať pred svojím svedomím a zostane, aký bol dosiaľ.