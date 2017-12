Radičová nepodporila v prezidentských voľbách nikoho

Bývalí prezidentskí kandidáti rozmýšľajú nad Milanom Kňažkom, ale aj nad Andrejom Kiskom.

12. mar 2014 o 20:13 Miroslav Kern

BRATISLAVA. Iveta Radičová ako najsilnejšia prezidentská kandidátka pravice za posledné roky pred volebným moratóriom nedala odporúčanie, koho voliť.

Ďalší prezidentskí pravicoví kandidáti, ktorí sa od roku 1999 v priamej voľbe uchádzali o post, uprednostňujú Milana Kňažka alebo Andreja Kisku.

Eduard Kukan, ktorý v roku 2004 neuspel ako favorit volieb už v prvom kole, chce voliť Milana Kňažka, hoci jeho materská SDKÚ oficiálne podporuje kandidáta Ľudovej platformy Pavla Hrušovského.

Europoslanec vraví, že ide o dôležité voľby a ich výsledok bude mať veľký vplyv na politickú situáciu u nás. Ak by uspel kandidát blízky pravici, pomohlo by to týmto stranám stabilizovať sa.

Do búrlivých vôd

„Z kandidátov, ktorí môžu byť vážnymi súpermi predsedu vládnucej strany, je mi najbližší Milan Kňažko: étosom novembra '89 i celým svojím životným príbehom,“ hovorí kandidát z roku 2004 Martin Bútora.

„Potrebujeme prezidenta do búrlivých vôd, človeka s nadhľadom, odvahou, skúsenosťami,“ hovorí sociológ z Inštitútu pre verejné otázky.

Medzi Kňažkom a Andrejom Kiskom sa rozhoduje v poradí tretia kandidátka z roku 1999 Magdaléna Vášáryová, ktorá vtedy získala 194 635 hlasov. „Nevolím srdcom, ale hlavou,“ hovorí dnes.

Voličov, ktorí jej vtedy dali hlas, žiada, aby nerozmýšľali srdcom a zamysleli sa, čo Slovensko potrebuje.

„Normálneho prezidenta, normálneho človeka, žiadnu podržtašku, človeka, ktorý nie je hluchonemý v zahraničí, ktorý sa nezblázni z pocitu moci.“

Bývalá premiérka nepovie

Finalistka posledných prezidentských volieb Radičová svojho favorita nezverejnila.

„Volič je dostatočne zrelý, aby sa rozhodoval bez odporúčaní a rozhodne sa samostatne,“ povedala v januári pre SME, no nevylúčila, že sa k voľbám ešte vyjadrí. Napokon tak nespravila.

SME oslovilo aj bývalých kandidátov Vladimíra Mečiara a Jána Slotu. Mečiarova asistentka sľúbila, že mu otázku odkáže, viac sa už neozvala. Slota zložil telefón a na SMS už neodpovedal.