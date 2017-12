Do Afganistanu chcú vyslať expertov na komunikáciu

Slovenskí vojaci majú poskytovať podporu služieb komunikačných a informačných systémov na veliteľstvách.

13. mar 2014 o 12:28 TASR

BRATISLAVA. Slovensko má vyslať do Afganistanu šesť ďalších príslušníkov Ozbrojených síl.

Posilnenie našej účasti na operácii International Security Assistance Force (ISAF) vo štvrtok odobril Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. O návrhu definitívne rozhodne plénum na marcovej schôdzi.

Slovenskí vojaci sa na misii zúčastnia na základe požiadavky NATO. Ich úlohou bude poskytovať podporu služieb komunikačných a informačných systémov na veliteľstvách ISAF.

Stanú sa súčasťou jednotky Deployable Communication and Information Systems Modul (DCM-C), ktorá je začlenená do štruktúr NATO a spadá pod veliteľa 3. Spojovacieho práporu Skupiny NATO pre komunikačné a informačné systémy.

V súčasnosti pôsobí v rámci vojenskej operácie ISAF 291 slovenských vojakov. Slovenskí experti na komunikáciu by mali pôsobiť v celom priestore operácie. Predpokladané náklady na ich účasť na misii predstavujú 197.823 eur.

Finančné prostriedky pôjdu z rozpočtu Ministerstva obrany. "Vyslanie príslušníkov OS SR v ISAF plne korešponduje so zahranično-bezpečnostnými záujmami pôsobenia SR v danom regióne a so stratégiou NATO v Afganistane," odôvodnil rezort obrany.

Celkovo je do operácie v Afganistane zapojených aktuálne približne 87.000 vojakov a expertov zo 49 krajín vrátane všetkých 28 členských krajín NATO.

Operácia je v súčasnosti v poslednej etape odovzdávania zodpovednosti za bezpečnosť a správu krajiny do rúk afganských orgánov a mala by byť ukončená do roku 2014.

NATO by malo v Afganistane pôsobiť aj po tomto termíne v rámci novej podpornej a poradenskej misie.