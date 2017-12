Kaliňák o útoku v Nitre: Mohli sme byť rýchlejší

Postup v prípade neonacistov z Nitry mohol byť podľa ministra vnútra rýchlejší o tri týždne.

13. mar 2014 o 13:49 TASR

BRATISLAVA. Postup vyšetrovateľov v prípade útoku neonacistov v Nitre bol v poriadku s výnimkou trojtýždňového obdobia, ktoré súvislo s neprítomnosťou znalca.

Pri rokovaní parlamentného Výboru pre obranu a bezpečnosť to povedal minister vnútra Robert Kaliňák (Smer) s tým, že toto zdržanie však nemožno vyčítať ako chybu konkrétneho policajta.

"Ale ten čas mohol byť o túto dobu kratší," priznal Kaliňák. Na otázku, či teda polícia nepochybila, odvetil, že "tam boli určité procesné veci, ale nie také, ktoré by mali vplyv na priebeh prípadu". "Vieme byť ešte rýchlejší? Asi by sme mali, každý by bol radšej," povedal.

Po preskúmaní veci informoval tiež členov výboru, že napriek pôvodným indíciám neboli členmi kartárskeho klubu Walhala, v ktorom sa neonacisti združovali, žiadni príslušníci ozbrojených zložiek.

"Okrem toho jedného ´lajku´, ktorý tam bol, sa potvrdilo, že nikdy neboli v tom klube, ani neboli jeho členmi, teda táto vec sa vylúčila," dodal minister.

Člen výboru Ľubomír Galko (SaS) bol s týmto vysvetlením Kaliňáka spokojný. Na margo dĺžky vyšetrovania však poznamenal, že má naďalej pochybnosti.

"Toto môže byť aj systémové zlyhanie, že sa takto nesprávne postupuje už viac rokov. Mali by sme si zobrať ponaučenie a učiť policajtov ako to robiť lepšie a rýchlejšie," odporučil.

Daniel Lipšic (nezaradený) pripomenul, že keď Kaliňák a policajný prezident Tibor Gašpar obhajovali postup nitrianskych vyšetrovateľov, v rovnakom čase generálny prokurátor Jaromír Čižnár povedal, že by musel byť hlúpy, keby to obhajoval.

"Minister nám aspoň povedal, že sa dohodne iný systém práce, aby nedochádzalo k situáciám, že sa vznáša obvinenie až po štyroch mesiacoch v tak evidentnej veci," dodal.