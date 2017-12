Gašparovič sa pred voľbami stiahol

Prezident Ivan Gašparovič v úrade žartoval o zdraví. Sám mal vraj problémy.

13. mar 2014 o 19:41 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Dosluhujúci prezident Ivan Gašparovič nebude mať pred prvým kolom volieb prejav vo verejnoprávnej televízii.

V posledných dňoch kampane verejne nevystupoval. Hovorca Marek Trubač spomínal zdravotné problémy.

Gašparovič vystúpil s prejavom pred parlamentnými voľbami v roku 2006, vyzýval ľudí voliť.

„Mimoriadny prejav prezidenta pred prvým kolom RTVS neplánuje,“ vraví hovorca verejnoprávnej inštitúcie Juraj Kadáš.

Ak by sa Gašparovič ozval, umožnili by mu to za predpokladu, že sa bude vyjadrovať apoliticky, bez propagácie kandidátov. „Prezident môže vo svojom vystúpení pripomenúť občanom význam volieb a ich volebné právo,“ dodal.

Prezident nevystúpi ani v TA3. Príležitosť predniesť prejav si môže Gašparovič, ktorý má blízko k Smeru, ešte šetriť na druhé kolo.

Kancelária prezidenta neodpovedala, aký má Gašparovič v nasledujúcich dňoch program, čo plánuje robiť vo volebný deň a kde bude sledovať výsledky hlasovania.